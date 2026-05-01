Κωνσταντινούπολη: Ξεπέρασαν τις 350 οι συλλήψεις στις συγκεντρώσεις για την Πρωτομαγιά (Photos)

Σε περισσότερες από 350 συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια εκτεταμένων επεισοδίων που σημειώθηκαν στις συγκεντρώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και εκτόξευσε νερό με αύρες για να διαλύσει τους συγκεντρωμένους που επιχείρησαν να φτάσουν στην «απαγρευμένη» Πλατεία Ταξίμ.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, κεντρικό σύνθημα των συγκεντρωμένων ήταν το «Ταξίμ παντού, αντίσταση παντού», υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδουν οι διαδηλωτές στην πρόσβαση στην πλατεία.

Mικρότερες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε άλλα σημεία της πόλης, καθώς η πρόσβαση στην Πλατεία Ταξίμ δεν ήταν προσβάσιμη για το μεγαλύτερο μέρος των διαδηλωτών.

