ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 19:48
30.04.2026 19:35

Πολεμικά σενάρια για το Ιράν εξετάζει ξανά ο Τραμπ – Σοβαρό ενδεχόμενο επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων

trump 88- new

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματίσει να λάβει ενημέρωση σχετικά με τα νέα σχέδια για πιθανή στρατιωτική δράση στο Ιράν την Πέμπτη από τον Διοικητή της CENTCOM, Ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο Axios.

Η ενημέρωση σηματοδοτεί ότι ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης σημαντικών πολεμικών επιχειρήσεων είτε για να προσπαθήσει να σπάσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις είτε για να καταφέρει το τελειωτικό χτύπημα πριν τερματίσει τον πόλεμο.

Η CENTCOM έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο για ένα «σύντομο και ισχυρό» κύμα επιθέσεων στο Ιράν – πιθανώς συμπεριλαμβανομένων στόχων υποδομών – με την ελπίδα να σπάσει το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων, ανέφεραν τρεις πηγές.

Η ελπίδα είναι ότι το Ιράν θα επιστρέψει στη συνέχεια στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων επιδεικνύοντας μεγαλύτερη ευελιξία στο πυρηνικό ζήτημα.

Ένα άλλο σχέδιο που αναμένεται να κοινοποιηθεί στον Τραμπ επικεντρώνεται στην κατάληψη μέρους του Στενού του Ορμούζ για να ανοίξει ξανά στην εμπορική ναυτιλία. Μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει χερσαίες δυνάμεις, ανέφερε μια πηγή.

Μια άλλη επιλογή που έχει συζητηθεί στο παρελθόν και μπορεί να προκύψει στην ενημέρωση είναι μια επιχείρηση ειδικών δυνάμεων για την ασφάλεια του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios την Τετάρτη ότι θεωρεί τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν «κάπως πιο αποτελεσματικό από τους βομβαρδισμούς».

Δύο πηγές δήλωσαν στο Axios ότι ο Τραμπ θεωρεί επί του παρόντος τον αποκλεισμό ως την κύρια πηγή μόχλευσης, αλλά θα εξετάσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης εάν το Ιράν εξακολουθεί να μην υποχωρεί.

Οι στρατιωτικοί των ΗΠΑ εξετάζουν επίσης την πιθανότητα το Ιράν να αναλάβει στρατιωτική δράση εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή σε αντίποινα για τον αποκλεισμό.

Ο Πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Στρατηγός Νταν Κέιν, αναμένεται επίσης να παραστεί στην ενημέρωση της Πέμπτης, ανέφεραν οι πηγές.

Όπως επισημαίνει το Axios, ο Κούπερ έδωσε στον Τραμπ μια παρόμοια ενημέρωση στις 26 Φεβρουαρίου, δύο ημέρες πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκινήσουν τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Μια πηγή κοντά στον Τραμπ δήλωσε ότι η ενημέρωση συνέβαλε στην απόφαση του Τραμπ να πάει σε πόλεμο.

Διαβάστε επίσης:

Οι προσαχθέντες του στολίσκου της Γάζας θα αποβιβαστούν στην Ελλάδα – To «ευχαριστώ» του Ισραήλ για την ελληνική «συνδρομή»

Η Εκκλησία της Σαϊεντολογίας καταδικάζει την παράξενη τάση που σαρώνει στο TikTok με χρήστες να εισβάλλουν στις εγκαταστάσεις της

Νέα επίθεση Τραμπ σε Μερτς μετά την απειλή μείωσης των αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία – «Να αποκαταστήσει την κατεστραμμένη χώρα του»

google_news_icon

tileorasi_tiletheasi_1701_1460-820_new

UFO_0
ΚΟΣΜΟΣ

Θεάσεις UFO: Το μυστήριο του Ρέντλεσχαμ Φόρεστ (photos/video)

anna maria foto
ΥΓΕΙΑ

Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους για την αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα: «Εύχομαι να υπήρχε καλύτερη ενημέρωση»

papastaurou-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: «Να μη μας λέτε κότες» – Ανδρουλάκης: «Εμείς είμαστε θεσμικό κόμμα, όχι παρακρατικό»

PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

dora pavlopoulos farantouris tzakri
ΚΑΛΧΑΣ

Η έλλειψη «προθύμων» στην ΚΟ της ΝΔ και ο ανασχηματισμός, η ευχή της Ντόρας για Καραμανλή και ο Προκόπης, ο Φαραντούρης και άλλες μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ

albaffo
CUCINA POVERA

Πέννες αλ μπάφο

dimosioi-ypalliloi_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

tileorasi_tiletheasi_1701_1460-820_new

UFO_0
