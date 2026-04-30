Πολεμικά σενάρια για το Ιράν εξετάζει ξανά ο Τραμπ – Σοβαρό ενδεχόμενο επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματίσει να λάβει ενημέρωση σχετικά με τα νέα σχέδια για πιθανή στρατιωτική δράση στο Ιράν την Πέμπτη από τον Διοικητή της CENTCOM, Ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο Axios.

Η ενημέρωση σηματοδοτεί ότι ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης σημαντικών πολεμικών επιχειρήσεων είτε για να προσπαθήσει να σπάσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις είτε για να καταφέρει το τελειωτικό χτύπημα πριν τερματίσει τον πόλεμο.

Η CENTCOM έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο για ένα «σύντομο και ισχυρό» κύμα επιθέσεων στο Ιράν – πιθανώς συμπεριλαμβανομένων στόχων υποδομών – με την ελπίδα να σπάσει το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων, ανέφεραν τρεις πηγές.

Η ελπίδα είναι ότι το Ιράν θα επιστρέψει στη συνέχεια στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων επιδεικνύοντας μεγαλύτερη ευελιξία στο πυρηνικό ζήτημα.

Ένα άλλο σχέδιο που αναμένεται να κοινοποιηθεί στον Τραμπ επικεντρώνεται στην κατάληψη μέρους του Στενού του Ορμούζ για να ανοίξει ξανά στην εμπορική ναυτιλία. Μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει χερσαίες δυνάμεις, ανέφερε μια πηγή.

Μια άλλη επιλογή που έχει συζητηθεί στο παρελθόν και μπορεί να προκύψει στην ενημέρωση είναι μια επιχείρηση ειδικών δυνάμεων για την ασφάλεια του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios την Τετάρτη ότι θεωρεί τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν «κάπως πιο αποτελεσματικό από τους βομβαρδισμούς».

Δύο πηγές δήλωσαν στο Axios ότι ο Τραμπ θεωρεί επί του παρόντος τον αποκλεισμό ως την κύρια πηγή μόχλευσης, αλλά θα εξετάσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης εάν το Ιράν εξακολουθεί να μην υποχωρεί.

Οι στρατιωτικοί των ΗΠΑ εξετάζουν επίσης την πιθανότητα το Ιράν να αναλάβει στρατιωτική δράση εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή σε αντίποινα για τον αποκλεισμό.

Ο Πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Στρατηγός Νταν Κέιν, αναμένεται επίσης να παραστεί στην ενημέρωση της Πέμπτης, ανέφεραν οι πηγές.

Όπως επισημαίνει το Axios, ο Κούπερ έδωσε στον Τραμπ μια παρόμοια ενημέρωση στις 26 Φεβρουαρίου, δύο ημέρες πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκινήσουν τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Μια πηγή κοντά στον Τραμπ δήλωσε ότι η ενημέρωση συνέβαλε στην απόφαση του Τραμπ να πάει σε πόλεμο.

