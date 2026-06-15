Η χώρα όπου γεννιέσαι με χρέη, πριν αποκτήσεις ΑΦΜ

Γράφει η Ιωάννα Λιούτα*

Εδώ δεν γεννιέσαι απλώς άνθρωπος. Γεννιέσαι οφειλέτης. Χρωστάς στο κράτος , χρωστάς στην τράπεζα, χρωστάς στον ιδιοκτήτη, στη ΔΕΗ, στη ζωή γενικώς.

Και όλα αυτά πριν καν αρχίσεις να δουλεύεις. Γιατί όταν αρχίσεις τότε αρχίζει το πραγματικό πανηγύρι.

Στην Ελλάδα του σήμερα, αν παίρνεις 1.000 ευρώ, σε κοιτάνε σαν να είσαι ο Jeff Bezos της Κυψέλης. «Μπράβο παιδί μου, τα κατάφερες, είσαι άρχοντας». Άρχοντας που δίνει 650€ για ενοίκιο,120€ για ρεύμα,40€ νερό ,τηλέφωνο,200€ για σούπερ μάρκετ (με φασόλια και μακαρόνια, όχι αβοκάντο), 50€ για μετακινήσεις και μετά ζεις με αέρα κυριολεκτικά. Ο αέρας είναι το μόνο που δεν έχει ακόμα ΦΠΑ 24%.

Η χώρα όπου ο μισθός των 1.000€ θεωρείται “τύχη”

Ο εργαζόμενος στην χώρα μας δεν ζει∙ τρέχει αλλά παραμένει στο ίδιο σημείο. Τρέχει σαν χάμστερ σε ρόδα, με τη διαφορά ότι το χάμστερ δεν πληρώνει ενοίκιο 650 ευρώ για γκαρσονιέρα 25 τ.μ. με θέα τον φωταγωγό. Εδώ, ο μισθός των 1.000 ευρώ (στην καλύτερη, μην τρελαθούμε) εξαφανίζεται πριν καν προλάβει να εμφανιστεί στο λογαριασμό. Σαν να έχεις μισθό σε μορφή ατμού.

Το δικαίωμα στη στέγαση έχει μετατραπεί στην πιο ακριβή «συνδρομή» της ζωής μας. Και το καλύτερο; Δεν έχει κουμπί «cancel subscription». Έχει μόνο «αύξηση 10% από Σεπτέμβριο, ευχαριστούμε».

Η στέγη ως μηνιαία ομηρία

Το ενοίκιο δεν είναι πια ένα έξοδο αλλά είναι λύτρα. Τα πληρώνεις για να μην πεταχτείς στον δρόμο. Και κάθε μήνα, ο ιδιοκτήτης σου στέλνει το ίδιο παθητικό επιθετικό μήνυμα:

«Από Σεπτέμβριο θα το πάω λίγο παραπάνω, ξέρεις πώς είναι η αγορά»

Ναι, ξέρουμε. Η αγορά είναι σαν τον κακό της Disney, θέλει να μας πάρει το σπίτι, το συκώτι και την ψυχή.

Ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας

Αυτό είναι το αγαπημένο αφήγημα. Ότι εμείς φταίμε. Ότι «αν είχαμε καλύτερη διαχείριση», «αν δεν παίρναμε καφέ απ’ έξω», «αν δεν κάναμε σπατάλες»

Ναι, γιατί η μεγάλη σπατάλη είναι ο freddo των 2,80€. Όχι το ενοίκιο των 700€. Όχι το ρεύμα των 150€. Όχι το σούπερ μάρκετ που θέλει δάνειο.

Δεν ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας. Ζούμε κάτω από τις ανάγκες μας.

Οι νέοι δεν ονειρεύονται ένα σπίτι. Ονειρεύονται να μη χρωστάνε το ενοίκιο. Δεν ονειρεύονται οικογένεια. Ονειρεύονται να μη χρωστάνε στην τράπεζα. Δεν ονειρεύονται καριέρα. Ονειρεύονται να μη χρωστάνε στην εφορία.

Και κάπως έτσι, η Ελλάδα κατάφερε το ακατόρθωτο,να μετατρέψει ολόκληρη τη νέα γενιά σε συνδρομητές της ίδιας τους της ζωής.

Δεν γεννηθήκαμε για να χρωστάμε. Αλλά στην Ελλάδα, αν δεν χρωστάς, μάλλον κάτι κάνεις λάθος. ή είσαι τουρίστας.

*ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΡΙΑ

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