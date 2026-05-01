search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 21:00
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.05.2026 20:21

Για αναξιοπιστία των ΗΠΑ μιλά η ΕΕ μετά τους νέους δασμούς Τραμπ – «Απαράδεκτη συμπεριφορά»

01.05.2026 20:21
Η ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση των δασμών σε αυτοκίνητα από την ΕΕ δείχνει ότι οι ΗΠΑ είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε.

«Αυτή η τελευταία κίνηση καταδεικνύει πόσο αναξιόπιστη είναι η αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο Λάνγκε. «Αυτός δεν είναι τρόπος να αντιμετωπίζουμε στενούς εταίρους. Τώρα μπορούμε μόνο να απαντήσουμε με τη μέγιστη σαφήνεια και σταθερότητα, αξιοποιώντας τη δύναμη της θέσης μας», τόνισε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε νωρίτερα ότι θα αυξήσει την επόμενη εβδομάδα στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατηγορώντας την ΕΕ δεν τηρεί εμπορική συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Βρυξελλών.

Ο Λάνγκε δήλωσε ότι η συμπεριφορά του Τραμπ είναι «απαράδεκτη». Είπε ότι η ΕΕ τηρεί μια εμπορική συμφωνία-πλαίσιο που επιτεύχθηκε με τις ΗΠΑ στη Σκωτία πέρυσι, η οποία επέβαλε δασμό εισαγωγής 15% στα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ, αποτρέποντας έναν μεγαλύτερο εμπορικό πόλεμο.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα τη συμφωνία, «για παράδειγμα, με πάνω από 400 προϊόντα που περιέχουν χάλυβα και αλουμίνιο, τα οποία τώρα υπόκεινται σε μέσο δασμολογικό συντελεστή 26%».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

Για αναξιοπιστία των ΗΠΑ μιλά η ΕΕ μετά τους νέους δασμούς Τραμπ – «Απαράδεκτη συμπεριφορά»

LIFESTYLE

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
CUCINA POVERA

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΛΧΑΣ

LIFESTYLE

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 20:54
ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια επίθεση σε μοναχή από Ισραηλινό: Την έσπρωξε και την κλωτσούσε

ΚΟΣΜΟΣ

Για αναξιοπιστία των ΗΠΑ μιλά η ΕΕ μετά τους νέους δασμούς Τραμπ – «Απαράδεκτη συμπεριφορά»

LIFESTYLE

Η αμήχανη στιγμή με την Τεγιάνα Τέιλορ στα βραβεία Billboard Women in Music: Αποχώρησε από τη σκηνή λόγω βλάβης του teleprompter

1 / 3