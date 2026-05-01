ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 22:37
01.05.2026 21:07

Από βραχυκύκλωμα η φωτιά που κατέστρεψε την πολυκατοικία στο Ίλιον – Τι λέει ο επιχειρηματίας για την απαγωγή το 2021 

Από βραχυκύκλωμα σε καλώδια φαίνεται ότι ξεκίνησε η φωτιά στην τριώροφη πολυκατοικία που κάηκε ολοσχερώς στο Ίλιον.

«Ήταν η γυναίκα με τα παιδιά μου σπίτι, είδαν μια μικρή φωτιά από μέσα και πανικοβλήθηκαν. Άρχισαν να σκάνε πράγματα και ευτυχώς βγήκαν έξω. Ήταν κανονικό σπίτι, δεν έμεινε ούτε το ταβάνι, πάνε φωτογραφίες, όλες οι αναμνήσεις. Έχασα όλο το νοικοκυριό, όλα στάχτη», είπε ενοικιαστής που ζούσε στο κτίριο 18 χρόνια.

Θύμα απαγωγής ο ιδιοκτήτης της αποθήκης

Η φωτιά ξεκίνησε από την αποθήκη ανταλλακτικών που στεγάζεται στο ισόγειο και εξαπλώθηκε γρήγορα σε ολόκληρη πολυκατοικία. Ο ιδιοκτήτης της αποθήκης είχε πέσει θύμα απαγωγής το 2021. 

«Τα τελευταία χρόνια είναι δύσκολα, δεν έχω συνέλθει μετά τα όσα βίωσα από την απαγωγή. Η ηλικιωμένη μητέρα μου είναι εκεί και μας ειδοποίησε για την φωτιά. Το μαγαζί το έχουμε από το 1989, και το κρατούσαμε για να πηγαίνει εκεί μόνο ο ηλικιωμένος πατέρας μου και να περνά τα πρωινά του. οι γονείς μου μένουν από πάνω. Είναι πολύ μεγάλη καταστροφή. Ευτυχώς κανείς από τις 5 οικογένειες που έμεναν στους επάνω ορόφους δεν τραυματίστηκε, περιμένουμε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για να δούμε από τι προκλήθηκε η πυρκαγιά», είπε ο επιχειρηματίας.

Η  οικογένειά του τότε είχε καταβάλει 800.000 ευρώ προκειμένου να τον αφήσουν ελεύθερο, ενώ η υπόθεση. 

Ειδικότερα, ο επιχειρηματίας είχε πέσει θύμα απαγωγής στις 29 Δεκεμβρίου 2021, ενώ η υπόθεση είχε απασχολήσει τότε για πολλές ημέρες τα Μέσα Ενημέρωσης. Οι απαγωγείς τον κράτησαν όμηρο 66 ημέρες. Αφέθηκε ελεύθερις στις 4 Μαρτίου 2022 αφού η οικογένεια του έδωσε λύτρα 800.0000 ευρώ.

Μετά από κάποιες ημέρες η αστυνομία είχε προχωρήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης, συλλαμβάνοντας τρία άτομα, ενώ είχαν βρεθεί και περίπου 300.000 ευρώ από τα λύτρα που είχαν πάρει οι δράστες.

