search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 22:38
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.05.2026 22:09

Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πάτρας οι τρεις τραυματίες μετά το σοβαρό ατύχημα στο αεροδρόμιο του Αράξου

Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας έχουν διακομιστεί οι τρεις τραυματίες μετά την υποχώρηση σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου, κατά την διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο σοβαρά τραύματα φέρει μία δημοσιογράφος, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι δύο άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα.

Σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος, σύμφωνα με πληροφορίες, δημοσιογράφοι, εικονολήπτες και φωτορεπόρτερ είχαν ανέβει στην σκάλα επιβίβασης, προκειμένου να καλύψουν δημοσιογραφικά την άφιξη αεροπλάνου ξένης εταιρείας, στο οποίο θα δινόταν το όνομα «Πάτρα».

Όμως, για αγνώστους ακόμα λόγους, η σκάλα υποχώρησε, με αποτέλεσμα περίπου δέκα άτομα να βρεθούν στο έδαφος. Αμέσως μετά κλήθηκαν ασθενοφόρα, ενώ γιατρός του νοσοκομείου της Αμαλιάδας που βρισκόταν στην τελετή πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Όσον αφορά στα αίτια της πτώσης της σκάλας, έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα.

Η TUI συνέχισε κανονικά την εκδήλωση παρά την αποχώρηση των εκπροσώπων της Περιφέρειας. Nα σημειωθεί ότι οι υπεύθυνοι υπέδειξαν την σκάλα στους δημοσιογράφους ως το ιδανικό σημείο για να πάρουν πλάνα.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3