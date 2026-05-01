search
ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 00:15
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.05.2026 22:37

Μαρία Καρυστιανου: Μήνυμα για Πρωτομαγιά με έμμεση αναγγελία για το νέο κόμμα εντός του μήνα: «Ιστορικός ο φετινός Μάιος»

01.05.2026 22:37
karystianou new

Η Μαρία Καρυστιανού, στο μήνυμά της για την Πρωτομαγιά, κάνει λόγο για έναν ιστορικό Μάιο, καθώς «έγινε το ξεκίνημα για να τιμωρούνται πλέον οι ένοχοι».

Αναφέρεται στα πόσα μπορεί να καταφέρει ο ελληνικός λαός αν παραμείνει ενωμένος ενώ προσθέτει πως «αυτή η ενότητα γίνεται πράξη μέσα από το Κίνημα μας». Αφήνει επίσης αιχμές για προσπάθειες εξαγοράς, λάσπη και ψέμματα με τα οποία προσπαθούν να διχάσουν την προσπάθειά της.

Στο μήνυμά της απευθύνει κάλεσμα για πίστη στον κοινό αγώνα για δικαίωση, δημοκρατία και δικαιοσύνη.

Η κα Καρυστιανού καταλήγει λέγοντας πως «ο φετινός Μάιος θα είναι ιστορικός για την Ελλάδα και το Κίνημά μας. Έγινε το ξεκίνημα για να τιμωρούνται πλέον οι ένοχοι και οι αδικοπραγούντες. Για να μην χρειαστεί ποτέ ξανά να θρηνήσουν μάνες και συγγενείς τα παιδιά και τους αγαπημένους τους. Για να φέρουμε την ελπίδα στη ζωή μας για τα παιδιά και την πατρίδα».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
polo
skylos
hormuz_2404_1920-1080_new
oscar-new
air force one
Δείτε όλες τις ειδήσεις
albaffo
pilotos_aegean_new
papastavrou- arvanitis- lazaridis- dendias- new
anna maria foto
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 23:59
polo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νικηφόρα πρεμιέρα για την Εθνική πόλο, 15-11 την Ιταλία

skylos
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλη στην Ιταλία προειδοποιεί: «Πλύνετε τα ούρα των σκύλων σας αλλιώς πληρώστε πρόστιμο 500 ευρώ»

hormuz_2404_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ αναζητούν βοήθεια για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, ενώ ο Τραμπ επιτίθεται σε συμμάχους

1 / 3