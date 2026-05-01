Ακτιβίστρια του Global Sumud Flotilla: Μας περικύκλωσαν και μας σημάδεψαν με όπλα (Video)

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η αναχαίτιση του Στολίσκου της Ελευθερίας από τις ισραηλινές δυνάμεις στα διεθνή ύδατα μεταξύ Κυθήρων και της Κρήτης.

«Αναχαίτισαν πάνω από 20 πλοία σε διεθνή ύδατα, που είναι βασικά ευρωπαϊκά. Κατεβάσαμε τα πανιά μας για να αποφύγουμε τις επιθέσεις από drones. Κάναμε μανούβρες για να αποφύγουμε τα ταχύπλοα. Προσπαθήσαμε να μείνουμε όσο πιο ήρεμοι μπορούσαμε. Το τουρκικό γκρουπ θα ξανασαλπάρει στις 5 Μαΐου, θα είναι έξι σκάφη από την ελληνική αντιπροσωπεία και κάποια άλλα από την Μαντλίν», δήλωσε ακτιβίστρια που συμμετείχε στην αποστολή.

Ερωτηθείσα αν οι ισραηλινές δυνάμεις άσκησαν βία, είπε «Η αναχαίτιση αυτή καθαυτή είναι μία πράξη βίας. Είναι μία κλιμάκωση. Έκοψαν όλες τις επικοινωνίες μας και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Όλοι όσοι προσήχθησαν αντιμετωπίσαν βία, τους στόχευσαν με όπλα και λέιζερ. Έχουν επιβεβαιώσει ότι πάνω από 30 άτομα από αυτά που απήχθησαν νοσηλευόνται στο νοσοκομείο».

Για τη στάση του ελληνικού λιμενικού είπε, «Η αντίδραση του ελληνικού λιμενικού ήταν μετρημένη, αλλά πρόκειται για μία σοβαρή κατάσταση. Έχουμε μία ξένη οντότητα που έρχεται στα ευρωπαϊκά ύδατα και επιτίθεται σε Ευρωπαίους πολίτες».

Το Global Sumud Flotilla εξέδωσε επείγουσα ανακοίνωση στις 15:00 το μεσημέρι της Παρασκευής, στην οποία αναφέρει ότι συμμετέχοντες πέρασαν 40 ώρες κράτησης σε ισραηλινό ναυτικό σκάφος σε ελληνικά ύδατα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αρνήθηκαν επαρκή τρόφιμα και νερό, ενώ αναγκάστηκαν να κοιμηθούν σε καταστρώματα που πλημμύριζαν σκόπιμα. Όταν στρατιωτικοί επιχείρησαν να απαγάγουν δύο συμμετέχοντες — τον Saif Abukeshek (Ισπανία, παλαιστινιακής καταγωγής) και τον Thiago Ávila (Βραζιλία) — και το πλήρωμα αντέδρασε ειρηνικά, ακολούθησε σωματική βία. Αναφέρονται σπασμένες μύτες, σπασμένα πλευρά και πυροβολισμοί.

Οι δύο αφαιρεθέντες ακτιβιστές μεταφέρθηκαν στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Εξήντα συμμετέχοντες κήρυξαν απεργία πείνας. Ο στόλος ζητά άμεση αποφυλάκιση και διεθνή λογοδοσία.

