ΕΕ: Ενισχύσεις σε ευάλωτες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, αλυτο το ζήτημα της δημοσιονομικής ευελιξίας

Η ενεργειακή κρίση στη Μέση Ανατολή αυξάνει το κόστος για την ΕΕ. Η Κομισιόν μιλά για επιπτώσεις μηνών ή ετών και θεσπίζει νέο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων.

Την εκτίμηση ότι οι επιπτώσεις της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή “θα μπορούσαν να διαρκέσουν μήνες ή και χρόνια”, εξέφρασε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προσθέτοντας ότι η Ένωση δαπανά σχεδόν 500 εκατ. ευρώ ημερησίως. Μέσα σε 60 ημέρες το επιπλέον κόστος εισαγωγών ορυκτών καυσίμων ξεπέρασε τα 27 δισ. ευρώ, χωρίς αύξηση στην κατανάλωση, μεταδίδει η DW.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν παρουσίασε το νέο προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων το οποίο, όμως, θα ισχύει έως τα τέλη του 2026. Επιτρέπει στα κράτη-μέλη να στηρίζουν ευάλωτες επιχειρήσεις και νοικοκυριά μέσω στοχευμένων μέτρων ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Κάλυψη του πρόσθετου κόστους καυσίμων

Προβλέπει κάλυψη έως και 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων για τομείς όπως η γεωργία, η αλιεία, οι μεταφορές και η ενεργοβόρα βιομηχανία, ενώ για μικρές επιχειρήσεις θεσπίζεται απλοποιημένη ενίσχυση έως 50.000 ευρώ.

Ωφελημένες εμφανίζονται, κυρίως, οι χώρες με ισχυρή βιομηχανική βάση όπως η ΓερμανίαΓερμανία που εξασφάλισε αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης για ενεργοβόρες βιομηχανίες χωρίς πρόσθετες υποχρεώσεις απανθρακοποίησης, ενώ η Ιταλίαμπορεί να προχωρήσει σε επιδοτήσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο. Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοια μέτρα ενδέχεται να αυξήσουν τη ζήτηση και τις τιμές ορυκτών καυσίμων.

Άλυτο το ζήτημα της δημοσιονομικής “ευελιξίας”

Εκείνο όμως που παραμένει άλυτο είναι το ζήτημα της δημοσιονομικής “ευελιξίας” με τη Ρώμη να ζητά ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, όπως συνέβη και στη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης το 2022, θέση που συμμερίζεται και η Αθήνα.

Προσώρας η Κομισιόν απορρίπτει κάθε τέτοιο ενδεχόμενο ισχυριζόμενη ότι οι συνθήκες δεν είναι ίδιες με το 2022. Το ζήτημα αυτό, όπως και οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης θα απασχολήσουν τις συνεδριάσεις των υπουργών Οικονομικών της Ε.Ε την ερχόμενη εβδομάδα, στις Βρυξέλλες.

