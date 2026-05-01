Βολές Βούλτεψη σε Ανδρουλάκη για τις Ανεξάρτητες Αρχές: Αν υπάρχει κάποιος που κάνει εκτροπή, είναι ο ίδιος

Επίθεση κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη εξαπέλυσε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη για τις καταγγελίες του πρώτου περι εκτροπής γύρω από την επιλογή των προέδρων των τριών Aνεξάρτητων Aρχών.

«Το ΠΑΣΟΚ, αντί να πει συμφωνούμε σε αυτά τα πρόσωπα, ελάτε να ψηφίσουμε. Ψηφίζει μόνο το ένα πρόσωπο ώστε μετά να βγει ο κύριος Ανδρουλάκης, που δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω την ψυχοσύνθεσή του, και να πει ‘’πετύχαμε, βγάλαμε τη δική μας και δεν βγάλαμε κανέναν άλλον’’. Άρα λοιπόν δεν μπορεί ο κύριος Ανδρουλάκης να μιλάει για εκτροπή. Αν κάποιος κάνει την εκτροπή, είναι ο ίδιος», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σοφία Βούλτεψη.

Διαβάστε επίσης

Αυτό είναι το «μανιφέστο» Τσίπρα: Η κυβερνώσα Αριστερά, η σύγκλιση των τριών πολιτικών ρευμάτων και το σύγχρονο κράτος στο επίκεντρο

Λοβέρδος: «Δεν μπορεί κάποιος να μην μπορεί να βγει βουλευτής και να διορίζεται υπουργός» (video)

Γιατί ανέβηκε στα ύψη η αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία