Λοβέρδος: «Δεν μπορεί κάποιος να μην μπορεί να βγει βουλευτής και να διορίζεται υπουργός» (video)

«Εγώ είμαι υπέρ αυτού που ονομάζεται “επιτελικό κράτος”, να υπάρχει ένας καλύτερος συντονισμός στη λειτουργία της κυβέρνησης», τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

Μιλώντας στους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ, ο υφυπουργός επισήμανε πως «δεν έχω κανένα πρόβλημα να υπάρχουν και εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί, αρκεί να τους επιλέγει ο πρωθυπουργός. Εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι να παίρνεις κάποιον εξωκοινοβουλευτικό που δεν μπορεί να βγει βουλευτής, να τον κάνεις υπουργό και μετά να κατέβει για βουλευτής. Δεν μπορεί κάποιος που δεν μπορεί να εκλεγεί βουλευτής με τις δικές του δυνάμεις να διορίζεται υπουργός και μετά να κατεβαίνει στις εκλογές με το κύρος του υπουργού».

Ερωτηθείς για το αν εννοεί ανθρώπους όπως τον Κυριάκο Πιερρακάκη, ο κ. Λοβέρδος απάντησε: «Δεν είναι μόνο ο κ. Πιερρακάκης, τουλάχιστον αυτός είναι και αποτελεσματικός. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει. Είναι βέβαια απόφαση του πρωθυπουργού, όχι δική μου. Εκεί είναι το θέμα: ή θα αποφασίσουμε να το κάνουμε ο υπουργός να είναι μόνο υπουργός ή θα το κάνουμε ο βουλευτής να μπαίνει πρώτα στη μάχη του σταυρού και μετά να γίνεται υπουργός. Αυτό είναι το σωστό και πρέπον. Εκτός αν αποφασίσουμε να διαχωρίσουμε πλήρως βουλευτές από υπουργούς».

Διαβάστε επίσης:

Ανδρέας Λοβέρδος: Η «ολυμπιακάρα», ο Akyla και το Ferto (Video)

Ο Κυρανάκης πήρε… το όπλο του και άρχισε να σβήνει συνθήματα της αναρχίας

Φαραντούρης: Ο ΣΥΡΙΖΑ, οι 3 αρχηγοί και οι άλλοι που «άλλαξαν»