Φόρεσε γάντια, πήρε τη βούρτσα και άρχισε να σβήνει συνθήματα στον σταθμό του Ηλεκτρικού στον Ταύρο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Όλα αυτά στο πλαίσιο της επιχείρησης «Καθαρή Γραμμή» για τον καλλωπισμό και την καθαριότητα σταθμών του ΗΣΑΠ.

«Την αναρχία λίγο να σβήσουμε», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, σβήνοντας ένα γκράφιτι.

«Λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον σταθμό του Ηλεκτρικού στον Ταύρο πιάσαμε ρολά και τα σαρώσαμε όλα. Με το σχέδιο “Καθαρή Γραμμή” αλλάζουμε τον Ηλεκτρικό. Καθαροί σταθμοί, καθαροί συρμοί. Συνεχίζουμε», έγραψε στην ανάρτησή του ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Tο σχέδιο «Καθαρή Γραμμή» υλοποιείται συστηματικά από το φθινόπωρο του 2025 για να αλλάξει η εικόνα εγκατάλειψης στους σταθμούς και τους συρμούς του ΗΣΑΠ.

Στη δράση συμμετείχαν και οι διευθύνοντες σύμβουλοι του ΟΑΣΑ και της ΣΤΑΣΥ, Αντώνης Κεραστάρης και Θανάσης Κοττταράς, με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη να γράφει ότι «αποδεικνύεται στην πράξη ότι μαζί με τους εργαζόμενους είμαστε μια ομάδα».

Μακάρι να ήταν τα γκράφιτι το μοναδικό πρόβλημα των αστικών συγκοινωνιών…

