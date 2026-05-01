search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 10:23
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.05.2026 10:00

Ο Κυρανάκης πήρε… το όπλο του και άρχισε να σβήνει συνθήματα της αναρχίας

01.05.2026 10:00
Φόρεσε γάντια, πήρε τη βούρτσα και άρχισε να σβήνει συνθήματα στον σταθμό του Ηλεκτρικού στον Ταύρο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Όλα αυτά στο πλαίσιο της επιχείρησης «Καθαρή Γραμμή» για τον καλλωπισμό και την καθαριότητα σταθμών του ΗΣΑΠ.

«Την αναρχία λίγο να σβήσουμε», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, σβήνοντας ένα γκράφιτι.

«Λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον σταθμό του Ηλεκτρικού στον Ταύρο πιάσαμε ρολά και τα σαρώσαμε όλα. Με το σχέδιο “Καθαρή Γραμμή” αλλάζουμε τον Ηλεκτρικό. Καθαροί σταθμοί, καθαροί συρμοί. Συνεχίζουμε», έγραψε στην ανάρτησή του ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Tο σχέδιο «Καθαρή Γραμμή» υλοποιείται συστηματικά από το φθινόπωρο του 2025 για να αλλάξει η εικόνα εγκατάλειψης στους σταθμούς και τους συρμούς του ΗΣΑΠ.

Στη δράση συμμετείχαν και οι διευθύνοντες σύμβουλοι του ΟΑΣΑ και της ΣΤΑΣΥ, Αντώνης Κεραστάρης και Θανάσης Κοττταράς, με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη να γράφει ότι «αποδεικνύεται στην πράξη ότι μαζί με τους εργαζόμενους είμαστε μια ομάδα».

Μακάρι να ήταν τα γκράφιτι το μοναδικό πρόβλημα των αστικών συγκοινωνιών

Διαβάστε επίσης:

Φαραντούρης: Ο ΣΥΡΙΖΑ, οι 3 αρχηγοί και οι άλλοι που «άλλαξαν»

Η Ντόρα στηρίζει Κυριάκο (και) στα περί εκλογικού συστήματος

Δεν προβλέπεται εκτόνωση στο συνέδριο της ΝΔ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MEDIA

Τηλεθέαση Πέμπτης: Σκορδά και Αταίριαστοι μοιράστηκαν την πρωτιά στην πρωινή ζώνη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα το 16σέλιδο μανιφέστο του κόμματος Τσίπρα

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κυρανάκης πήρε… το όπλο του και άρχισε να σβήνει συνθήματα της αναρχίας

ΚΟΣΜΟΣ

Αναντικατάστατος κόμβος ενέργειας το Ορμούζ

ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Λήγει η προθεσμία για τον πόλεμο στο Ιράν, ποια σχέδια εξετάζει ο Τραμπ – «Επώδυνα πλήγματα» υπόσχεται η Τεχεράνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Απίστευτος Παναθηναϊκός έκανε το 2-0 στην Ισπανία και έρχεται ΟΑΚΑ για... σκούπα, 107-105 στην παράταση τη Βαλένθια (Video)

ΥΓΕΙΑ

Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους για την αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα: «Εύχομαι να υπήρχε καλύτερη ενημέρωση»

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

ΚΑΛΧΑΣ

Το κίνημα των γαλάζιων βουλευτών, η διάλυση του ευρωΣΥΡΙΖΑ και ο Αρβανίτης, γκάφα Παπασταύρου, ο φάκελος Λαζαρίδη και μία παλιά ιστορία Καραμανλή – Δένδια

ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με σημείωμα αυτοκτονίας που άφησε ο Τζέφρι Επστάιν - Το «αντίο» που έμεινε κρυφό επί χρόνια και ποιος το ανακάλυψε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 10:22
MEDIA

Τηλεθέαση Πέμπτης: Σκορδά και Αταίριαστοι μοιράστηκαν την πρωτιά στην πρωινή ζώνη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα το 16σέλιδο μανιφέστο του κόμματος Τσίπρα

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κυρανάκης πήρε… το όπλο του και άρχισε να σβήνει συνθήματα της αναρχίας

1 / 3