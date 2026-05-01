Η Ντόρα στηρίζει Κυριάκο (και) στα περί εκλογικού συστήματος

Παρέμβαση με πολλούς αποδέκτες έκανε την Τρίτη η Ντόρα Μπακογιάννη – η οποία, το τελευταίο διάστημα, έχει αναλάβει δράση και αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματική, όπως, π.χ. συνέβη και μετά τα όσα είπε για την ανάγκη να παραιτηθεί από υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Αυτή τη φορά, λοιπόν, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η έμπειρη πρώην υπουργός «μπήκε» στη συζήτηση περί εκλογικού συστήματος, λέγοντας ότι «κατά τη γνώμη μου ένα σύστημα το οποίο θα είχε μονοεδρικές και λίστα στην περιφέρεια θα έφερνε κόσμο στην πολιτική ενός άλλου επιπέδου. Και το ισχυρίζομαι, πιστεύω μετά λόγου γνώσεως».

Υπενθυμίζεται ότι από το βήμα της Βουλής και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει ότι «έχει έρθει η ώρα μετά τις εκλογές να κάνουμε ειλικρινή συζήτηση για ποιο εκλογικό σύστημα υπηρετεί καλύτερα τη δημοκρατία, για τη χρησιμότητα σταυρού, αν θέλουμε να συζητήσουμε τη λογική μεικτού συστήματος με μικρότερες και μεγαλύτερες περιφέρειες και αν κάποιοι θα εκλέγονται με σταυρό και άλλου με λίστα».

Αν μη τι άλλο, έχει ενδιαφέρον η ταύτιση της Ντόρας Μπακογιάννη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το θέμα, βέβαια, είναι τι θα πουν και οι… λοιποί βουλευτές – τόσο της συμπολίτευσης όσο και της αντιπολίτευσης. Διότι, για την ώρα, το κλίμα είναι αρνητικό έναντι των ιδεών αυτών.

Δεν προβλέπεται εκτόνωση στο συνέδριο της ΝΔ

Επίσημα στο ΠΑΣΟΚ ο Νικόλας Φαραντούρης – Συνάντηση με Ανδρουλάκη

Υποκλοπές: Ξενοφών Κοντιάδης για διάταξη Τζαβέλλα – «Κρίσιμα νομικά ερωτήματα για τις ενέργειες του εισαγγελέα του ΑΠ»