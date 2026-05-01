Δεν προβλέπεται εκτόνωση στο συνέδριο της ΝΔ

Αν και το στοίχημα του Μαξίμου και της Πειραιώς είναι, κατά τη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, στις 7 Μαΐου να μιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι «γαλάζιοι» βουλευτές, να πουν τα όσα έχουν να πουν, να υπάρξει μια συζήτηση και – τελικά – εκτόνωση του κλίματος που επικρατεί στην παράταξη, φαίνεται ότι τα… νεύρα δεν πρόκειται να περάσουν έτσι εύκολα.

Έμπειρος κοινοβουλευτικός, με τον οποίο επικοινώνησε το «Ποντίκι», ανέφερε ότι «έχουν μαζευτεί πολλά» και ότι οι αντιδράσεις των «γαλάζιων» βουλευτών δεν οφείλονται μόνο στην ανάρτηση του Σκέρτσου ή σε διάφορα «φάουλ» που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, αλλά έχουν βαθύτερες και σημαντικότερες αιτίες.

Κάτι τα δημοσκοπικά σκαμπανεβάσματα, κάτι η αίσθηση ότι μεγάλο μέρος της σημερινής ΚΟ θα μείνει εκτός μετά τις εκλογές, κάτι η συσσωρευμένη δυσαρέσκεια που μεταδίδει ο κόσμος λόγω των πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει, κάτι η… αφ’ υψηλού αντιμετώπισή τους από ορισμένους υπουργούς, ε, δεν θέλει και πολύ για να… γυρίσει το μάτι των βουλευτών.

Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι, αν δεν συμβεί κάτι το… ριζικό στη συνεδρίαση της ΚΟ, τότε οι «ενοχλητικές» ερωτήσεις από βουλευτές προς υπουργούς θα συνεχιστούν – αν δεν ενταθούν.

Πρόβλημα, λοιπόν, και «πες μου πώς το λύνεις», που έλεγε κι ο… αστυνόμος Σαΐνης.

Διαβάστε επίσης:

