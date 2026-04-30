search
ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 21:27
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.04.2026 19:48

Επίσημα στο ΠΑΣΟΚ ο Νικόλας Φαραντούρης – Συνάντηση με Ανδρουλάκη

Με μια θερμή χειραψία του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Νικόλα Φαραντούρη επισφραγίστηκε η ένταξη του ευρωβουλευτή στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωκοινοβουλίου.

«Καλωσορίζω τον ευρωβουλευτή και καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου, Νικόλα Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ, τη Δημοκρατική Παράταξη, αλλά και στην ευρω-ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ .

Σημείωσε ότι έχει επάρκεια στα θέματα που αφορούν τις διεθνείς εξελίξεις, τα ενεργειακά αλλά και θέματα δικαιοσύνης και κράτους δικαίου.

Ανδρουλάκης και Φαραντούρης υπογράμμισαν την ανάγκη για πολιτική αλλαγή, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να επισημαίνει ότι ο Νικόλαος Φαραντούρης με τις γνώσεις και τον χαρακτήρα του μπορεί να συμβάλλει στον αγώνα για να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία.

Από την πλευρά του, ο κ. Φαραντούρης είπε ότι κανείς δεν περισσεύει, όλοι οι δημοκράτες πρέπει να ανταποκριθούν στο κάλεσμα που έχει απευθύνει το ΠΑΣΟΚ για συσπείρωση.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να εγγυηθεί αυτή την πολιτική αλλαγή, τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα, τη στιβαρή παρουσία στην Ευρώπη και διεθνώς, τη θωράκιση της εθνικής ανεξαρτησίας, την κοινωνική δικαιοσύνη» δήλωσε ο ευρωβουλευτής.

Νωρίτερα, ο κ. Φαραντούρης μιλώντας στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1, σημείωσε: «Δεν πρόκειται να παραμείνω εσαεί ανεξάρτητος, ενώνω και εγώ τη φωνή μου, και αυτό απαιτούν οι περιστάσεις, με διαφάνεια και για πολιτική αλλαγή και όχι μόνο».

Επισήμανε ακόμη πως «σε αυτή την αναγκαιότητα και το προσκλητήριο δεν πρέπει να λείψει κάποιος» και συνέχισε λέγοντας: «Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική δυναμική, με κυβερνητικό πρόγραμμα, συγκρότηση, όργανα, δομή και στρατηγικό στόχο στο δρόμο προς την κάλπη».

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι δεν θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές αφού, όπως είπε, «ως φρέσκος ευρωβουλευτής έχω ζητήματα να ολοκληρώσω. Θα συνεχίσω τη θητεία μου».

Διαβάστε επίσης:

Υποκλοπές: Ξενοφών Κοντιάδης για διάταξη Τζαβέλλα – «Κρίσιμα νομικά ερωτήματα για τις ενέργειες του εισαγγελέα του ΑΠ»

Δεν ενθουσιάζει την Νάντια Γιαννακοπούλου η «μεταγραφή» Φαραντούρη

Και ο Μαρινάκης κατά της 4ήμερης εργασίας: Επιπόλαιη, πρόχειρη και λαϊκίστικη πρόταση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Ηλεία: Συμμαθητές του 13χρονου αφήνουν λουλούδια στο σημείο που σκοτώθηκε με το πατίνι – Την Παρασκευή το τελευταίο «αντίο» (Videos)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικροπολιτική σκοπιμότητα καταλογίζει στο ΠΑΣΟΚ ο Σπήλιος Λιβανός

ΚΟΣΜΟΣ

Στο φουλ οι προετοιμασίες για επανέναρξη του πολέμου από το Ισραήλ, στρατιωτικά σχέδια από τις ΗΠΑ – Για απάντηση με «πρωτοφανή πλήγματα» απειλεί το Ιράν

ΚΟΣΜΟΣ

Global Sumud Flotilla: «Απαιτούμε λογοδοσία» – Πώς εξελίχθηκε η επίθεση – To «ευχαριστώ» του Ισραήλ για την ελληνική «συνδρομή» και ο προκλητικός Νετανιάχου

ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την καταπολέμηση τουρκικών συμμοριών που δρουν στην Ελλάδα – Τρεις συλλήψεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

ΚΑΛΧΑΣ

Η έλλειψη «προθύμων» στην ΚΟ της ΝΔ και ο ανασχηματισμός, η ευχή της Ντόρας για Καραμανλή και ο Προκόπης, ο Φαραντούρης και άλλες μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ

CUCINA POVERA

Πέννες αλ μπάφο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

