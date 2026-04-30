Επίσημα στο ΠΑΣΟΚ ο Νικόλας Φαραντούρης – Συνάντηση με Ανδρουλάκη

Με μια θερμή χειραψία του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Νικόλα Φαραντούρη επισφραγίστηκε η ένταξη του ευρωβουλευτή στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωκοινοβουλίου.

«Καλωσορίζω τον ευρωβουλευτή και καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου, Νικόλα Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ, τη Δημοκρατική Παράταξη, αλλά και στην ευρω-ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ .

Σημείωσε ότι έχει επάρκεια στα θέματα που αφορούν τις διεθνείς εξελίξεις, τα ενεργειακά αλλά και θέματα δικαιοσύνης και κράτους δικαίου.

Ανδρουλάκης και Φαραντούρης υπογράμμισαν την ανάγκη για πολιτική αλλαγή, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να επισημαίνει ότι ο Νικόλαος Φαραντούρης με τις γνώσεις και τον χαρακτήρα του μπορεί να συμβάλλει στον αγώνα για να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία.

Από την πλευρά του, ο κ. Φαραντούρης είπε ότι κανείς δεν περισσεύει, όλοι οι δημοκράτες πρέπει να ανταποκριθούν στο κάλεσμα που έχει απευθύνει το ΠΑΣΟΚ για συσπείρωση.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να εγγυηθεί αυτή την πολιτική αλλαγή, τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα, τη στιβαρή παρουσία στην Ευρώπη και διεθνώς, τη θωράκιση της εθνικής ανεξαρτησίας, την κοινωνική δικαιοσύνη» δήλωσε ο ευρωβουλευτής.

Νωρίτερα, ο κ. Φαραντούρης μιλώντας στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1, σημείωσε: «Δεν πρόκειται να παραμείνω εσαεί ανεξάρτητος, ενώνω και εγώ τη φωνή μου, και αυτό απαιτούν οι περιστάσεις, με διαφάνεια και για πολιτική αλλαγή και όχι μόνο».

Επισήμανε ακόμη πως «σε αυτή την αναγκαιότητα και το προσκλητήριο δεν πρέπει να λείψει κάποιος» και συνέχισε λέγοντας: «Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική δυναμική, με κυβερνητικό πρόγραμμα, συγκρότηση, όργανα, δομή και στρατηγικό στόχο στο δρόμο προς την κάλπη».

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι δεν θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές αφού, όπως είπε, «ως φρέσκος ευρωβουλευτής έχω ζητήματα να ολοκληρώσω. Θα συνεχίσω τη θητεία μου».

