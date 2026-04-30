Το Netflix προχωρά με το prequel του «The Crown»

Το Νetflix προχωρά με ένα prequel του The Crown. Η νέα σειρά θα καλύπτει την περίοδο από τον θάνατο της Βασίλισσας Βικτωρίας το 1901 μέχρι τον γάμο της Βασίλισσας Ελισάβετ με τον Πρίγκιπα Φίλιππο το 1947, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η συμφωνία μεταξύ του Netflix και της εταιρείας παραγωγής Left Bank Pictures λέγεται ότι αξίζει έως και 500 εκατομμύρια λίρες μετά την τεράστια επιτυχία της αρχικής σειράς. Ο δημιουργός του ιστορικού δράματος και σκηνοθέτης της σειράς, Πίτερ Μόργκαν, αναμένεται επίσης να επιστρέψει για να ηγηθεί του νέου project, με τη στελέχωση του κάστινγκ να αναμένεται να ξεκινήσει τον επόμενο χρόνο. «Το Netflix βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την εταιρεία εδώ και αρκετό καιρό σχετικά με αυτή τη spin-off σειρά, αλλά πρόσφατα κατάφεραν τελικά να σφραγίσουν τη συμφωνία και να καταλήξουν σε συμφωνία», δήλωσε μια πηγή στην Daily Mail.

Το prequel θα καλύπτει σχεδόν μισό αιώνα βρετανικής βασιλικής ιστορίας, με τέσσερις βασιλικές ενθρονίσεις – Εδουάρδος Ζ΄, Γεώργιος Ε΄, Εδουάρδος Η΄ και Γεώργιος ΣΤ΄ – οι οποίες έλαβαν χώρα μεταξύ των δύο μεγαλύτερων βασιλειών στη βρετανική ιστορία: την 63χρονη βασιλεία της Βασίλισσας Βικτωρίας από το 1837 έως το 1901 και την 70χρονη βασιλεία της Βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ από το 1952 έως το 2022. Το prequel θα καλύπτει επίσης την κρίση παραίτησης του 1936, κατά την οποία ο Εδουάρδος Η΄ παραιτήθηκε από τον θρόνο για την Αμερικανίδα διαζευγμένη Γουόλις Σίμπσον, τις εμπειρίες της βασιλικής οικογένειας και στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους και τις σαρωτικές κοινωνικές αλλαγές στη Βρετανία των αρχών του 20ού αιώνα.

Η αρχική σειρά, η οποία προβλήθηκε από τον Νοέμβριο του 2016 έως τον Δεκέμβριο του 2023 σε έξι σεζόν και 60 επεισόδια, κατέγραφε τη ζωή και τη βασιλεία της Βασίλισσας Ελισάβετ από τον γάμο της το 1947 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Για να αντικατοπτρίζει το πέρασμα του χρόνου, το κύριο καστ αντικαθίστατο κάθε δύο σεζόν. Οι Claire Foy, Olivia Colman και Imelda Staunton υποδύθηκαν η καθεμία τη Βασίλισσα Ελισάβετ σε όλη τη σειρά, ενώ οι Matt Smith, Tobias Menzies και Jonathan Pryce υποδύθηκαν τον Πρίγκιπα Φίλιππο σε διαφορετικά στάδια. Οι Vanessa Kirby, Helena Bonham Carter και Lesley Manville έπαιξαν εκ περιτροπής τον ρόλο της Πριγκίπισσας Μαργαρίτας.

Το The Crown κέρδισε 24 βραβεία Primetime Emmy σε όλη τη διάρκεια της σειράς, συμπεριλαμβανομένων 11 βραβείων το 2021 που περιελάμβαναν Καλύτερη Δραματική Σειρά, Καλύτερο Α’ Γυναικείο Ρόλο για την Colman και Καλύτερο Α’ Ανδρικό Ρόλο για τον Josh O’Connor, ο οποίος υποδύθηκε τον Πρίγκιπα Κάρολο στα νεανικά του χρόνια κατά τη διάρκεια της τρίτης και τέταρτης σεζόν. Κέρδισε επίσης επτά Χρυσές Σφαίρες και πολλά βραβεία BAFTA.

Διαβάστε επίσης:

