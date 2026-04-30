Σοκάρει η εικόνα της Ολίβια Γουάιλντ: Αποστεωμένη στο Σαν Φρανσίσκο – «Πρώτα η Τζολί, τώρα αυτή» σχολιάζουν στα social media

Πολλά σχόλια προκάλεσε στα social media η η πρόσφατη δημόσια εμφάνιση της Ολίβια Γουάιλντ στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο, όπου η ηθοποιός εμφανίστηκε… σκιά του εαυτού της, φανερά αδυνατισμένη.



Η 42χρονη ηθοποιός βρέθηκε εκεί στο πλαίσιο προώθησης της νέας της ταινίας, «The Invite», και προχώρησε σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Σε ένα από τα βίντεο της βραδιάς, εμφανίζεται με διογκωμένα μάτια και αδύνατο πρόσωπο, κάνοντας τους θαυμαστές της να αναρωτηθούν ποιος είναι ο λόγος πίσω από την αλλαγμένη της εμφάνιση.



Αφού παρακολούθησαν το βίντεο που κατέγραψε το SFGate, το οποίο έχει πλέον συγκεντρώσει περισσότερες από 10 εκατομμύρια προβολές, πολλοί εξέφρασαν φόβους για την εικόνα που παρουσίασε, με πλήθος σχολίων να ακολουθούν.

@sfgate On Friday, Olivia Wilde’s new film “The Invite” opened the San Francisco International Film Festival at the Castro Theatre. The claustrophobic, not-so-romantic comedy is set in San Francisco and filmed scenes at Molinari Delicatessen, A.P. Giannini Middle School and the Glen Park BART station. "I think we really took advantage of everything that I love so much about this city,” Wilde said on the red carpet before the screening. “It’s such an incredible cultural melting pot, and you can feel that. It sets the tone for our film.” "The Invite" premiered at Sundance, sparking a bidding war before being acquired by A24 for more than $10 million. It opened in theaters June 26. Visit the link in bio for more. ♬ original sound – SFGATE

«Τι στο καλό συμβαίνει στο Χόλιγουντ;» αναρωτιούνται οι χρήστες στα σόσιαλ



«Ένα νέο βίντεο της Ολίβια Γουάιλντ έχει γίνει viralκαι ο κόσμος δεν μπορεί να σταματήσει να κοιτάζει. Οι θεατές εστιάζουν στο πρόσωπό της και στα μάτια της, προσπαθώντας να καταλάβουν τι έχει αλλάξει», σχολίασε κάποιος. «Νέες φωτογραφίες της Ολίβια Γουάιλντ απέχουν περίπου οκτώ χρόνια μεταξύ τους. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πώς είναι δυνατόν αυτό; Τι το προκαλεί;», αναρωτήθηκε άλλος.

These photos of Olivia Wilde are roughly 8 or so years apart.



Someone please explain to me how this is possible.



What causes this?? pic.twitter.com/OV1eY7ICI7 — AmericanPapaBear™ (@AmericaPapaBear) April 29, 2026





«Πρώτα, η Αντζελίνα Τζολί εμφανίστηκε σαν φάντασμα του παλιού της εαυτού, και τώρα η Ολίβια Γουάιλντ μοιάζει σαν να το έχει παρακάνει με τα GLP-1. Τι συμβαίνει με αυτές τις ηθοποιούς;», «Τι στο καλό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Χόλιγουντ;», ήταν μερικά ακόμη σχόλια που έγιναν.

🚨😱Olivia Wilde avant vs maintenant : Ozempic a tout changé (et pas en bien)



Visage cadavérique, yeux creux, peau flasque… à seulement 42 ans.



Elle qui était superbe autrefois ressemble aujourd’hui à une personne gravement malade.



Ozempic ne rend pas les femmes plus… https://t.co/VoHx3FItCh pic.twitter.com/aZN5qXukjv April 29, 2026

Ωστόσο, άλλοι υποστήριξαν ότι η αιτία της παραμορφωμένης εικόνας ήταν στην πραγματικότητα η γωνία της κάμερας από την οποία τραβήχτηκε το βίντεο. Όπως εξήγησε κάποιος: «Η Ολίβια Γουάιλντ γέρασε δραματικά μέσα σε οκτώ χρόνια φωτογραφιών. Οι απαντήσεις είναι γεμάτες εικασίες για αισθητικές επεμβάσεις, παράγοντες τρόπου ζωής και στρες. Οι ευρυγώνιοι φακοί κινητών τηλεφώνων, όταν κρατιούνται κοντά στο πρόσωπο, προκαλούν παραμόρφωση των χαρακτηριστικών. Τα μάτια φαίνονται μεγαλύτερα. Το μέτωπο μεγαλώνει. Το σαγόνι στενεύει. Η υφή του δέρματος τονίζεται. Ο έντονος φωτισμός εκδηλώσεων από πάνω δημιουργεί σκληρές σκιές. Οι κόγχες των ματιών βαθαίνουν. Το δέρμα δείχνει πιο γυαλιστερό. Οι λεπτές ρυτίδες ενισχύονται και μετατρέπονται σε έντονα χαρακτηριστικά».

Fears for Olivia Wilde as she looks thinner than ever amid ex Harry Styles engagement https://t.co/GI01Jqjkcb April 29, 2026





Στη συνέχεια, εξήγησε ότι: «Το παγωμένο καρέ δείχνει αντιαισθητικό, ακόμη κι όταν το άτομο φαίνεται φυσιολογικό από κοντά. Οι φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται για να δείξουν ότι κάποιος “γέρασε” συνήθως αντιπαραβάλλουν επαγγελματικές λήψεις στούντιο παλαιότερων ετών με πρόσφατα στιγμιότυπα από κινητά σε δημόσιες εμφανίσεις. Αυτό δεν είναι γήρανση. Είναι διαφορά στις φωτογραφίες. Αυτό λειτουργεί για κάποιους celebrities. Δεν λειτουργεί για όσους η καριέρα τους απαιτεί μέγιστη ορατότητα. Η καριέρα της Ολίβια Γουάιλντ εξαρτάται από την ορατότητα. Έτσι εκτίθεται σε στιγμιότυπα από κάμερες κινητών».





Κλείνοντας, έκανε λόγο για άδικες συγκρίσεις: «Για τα μέλη του κοινού που καταναλώνουν αυτό το περιεχόμενο, το συμπέρασμα είναι να ελέγχουν τους όρους της σύγκρισης πριν σχηματίσουν εντυπώσεις. Ίδιος φωτισμός. Ίδιος τύπος κάμερας. Χωρίς αυτούς τους ελέγχους, η σύγκριση αφορά στη φωτογραφία και όχι τη γήρανση. Οι περισσότεροι θεατές δεν θα μπουν στον κόπο. Οι άδικες συγκρίσεις συνεχίζουν να εξαπλώνονται».

Διαβάστε επίσης:

Βίκυ Καγιά: Ξεσπά για τις φήμες χωρισμού – «Είναι ανεπίτρεπτο, υπάρχουν παιδιά που διαβάζουν» (Video)

Γιώργος Λιάγκας: «Μου την έπεσε ο καθηγητής που μου έκανε ιδιαίτερα, ήμουν 16-17 ετών» (Video)

Σάρον Στόουν: «Η παιδική μου ηλικία δεν ήταν καθόλου φυσιολογική»











