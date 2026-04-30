Σεξουαλική παρενόχληση από τον καθηγητή του υποστήριξε ότι είχε υποστεί ο Γιώργος Λιάγκας κατά τη διάρκεια ιδιαίτερων μαθημάτων που έκανε σε ηλικία 16 – 17 ετών.

Όπως ισχυρίστηκε ο παρουσιαστής, ο ίδιος είχε αποκαλύψει το περιστατικό στον πατέρα του, διακόπτοντας εκείνη τη στιγμή τα μαθήματα με τον εν λόγω καθηγητή.

«Πριν περάσω στο Πολυτεχνείο έκανα ιδιαίτερα. Στο Λύκειο ήμουν. Ερχόταν ένας καθηγητής να μου κάνει φυσική και μαθηματικά. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτός ο καθηγητής μου πιάνει το μπούτι και πάει το χέρι του να ανέβει πάνω από το μπούτι. Τον κόβω, τον σταματάω και πάω στον πατέρα μου και του λέω αυτόν δεν θα τον ξαναφωνάξεις στο σπίτι γιατί μου την έπεσε. Δεν με πίστεψε, μου έλεγε “τι λες τώρα κλπ”. Μου την έπεσε ο καθηγητής που μου έκανε ιδιαίτερα, ήμουν 16-17 χρονών, του είπα “στο διάολο” και τελείωσε η φασαρία. Δεν τον πλάκωσα αλλά τον έδιωξα κακήν κακώς» είπε χαρακτηριστικά στον αέρα του «Πρωινού».

