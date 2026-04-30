Βινγκ Ρέιμς: Αγωνία για τον σταρ του «Mission: Impossible» – Κατέρρευσε σε εστιατόριο

Eσπευσμένα σε νοσοκομείο στο Λος Άντζελες μεταφέρθηκε ο Βινγκ Ρέιμς, αφού κατέρρευσε ενώ βρισκόταν σε εστιατόριο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/4) στο εστιατόριο Granville, όπου ο 66χρονος γευμάτιζε με την οικογένειά του.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ο Ρέιμς αφού κατέρρευσε, παρουσίασε διαστήματα κατά τα οποία «έχανε και επανακτούσε τις αισθήσεις του».

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε ότι στις 13:40 τοπική ώρα καταγράφηκε κλήση για παροχή ιατρικής βοήθειας σε άνδρα ηλικίας 66 ετών, με διασώστες να σπεύδουν στο σημείο, μεταφέροντας τον ασθενή από το εστιατόριο σε κοντινή ιατρική μονάδα για περαιτέρω εξετάσεις.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του ηθοποιού, ο Ρέιμς παρουσίασε συμπτώματα υπερθέρμανσης, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Όπως έγινε γνωστό, θα παραμείνει στο νοσοκομείο για προληπτική παρακολούθηση.

Ο Βινγκ Ρέιμς έχει διαγράψει μακρά πορεία στον κινηματογράφο, με χαρακτηριστικούς ρόλους που τον έχουν καθιερώσει. Ξεχωρίζει η συμμετοχή του στη σειρά ταινιών Mission: Impossible, όπου υποδύεται τον Λούθερ Στίκελ στο πλευρό του Τομ Κρουζ, καθώς και ο ρόλος του ως Μαρσέλους Γουάλας στην ταινία Pulp Fiction του Κουέντιν Ταραντίνο.

Στην καριέρα του περιλαμβάνονται, επίσης, συμμετοχές σε γνωστές παραγωγές όπως το «Bringing Out the Dead», το «Con Air» και το «Jacob’s Ladder», ενώ πιο πρόσφατα εμφανίστηκε στη μίνι σειρά «Dope Thief» της Apple TV+ και στο δράμα πυγμαχίας «Uppercut».

Διαβάστε επίσης:

Μαριάννα Τουμασάτου: Έμαθα να οδηγώ 12 ετών – Ο μπαμπάς μου δεν επέτρεπε σε κανέναν να μου πει να πάω να πλύνω πιάτα (Video)

Χριστίνα Αλούπη: «Υπήρξε περίοδος που τελείωνα τη δουλειά και έκλαιγα κάθε μέρα» (Video)

Οργισμένη η Καινούργιου για τις AI εικόνες με το μωρό της – «Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί»



