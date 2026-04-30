Χριστίνα Αλούπη: «Υπήρξε περίοδος που τελείωνα τη δουλειά και έκλαιγα κάθε μέρα» (Video)

Στις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στον επαγγελματικό χώρο αναφέρθηκε η Χριστίνα Αλούπη, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξε περίοδος στο παρελθόν κατά την οποία μετά τη δουλειά ξεσπούσε σε κλάματα καθημερινά.

Επρόκειτο για μια κατάσταση, μάλιστα, που διήρκησε πολύ καιρό, ενώ χρειάστηκε μεγάλο χρονικό διάστημα για να το ξεπεράσει, επισημαίνει.

«Εγώ θυμάμαι ότι υπήρχε μία περίοδος που κάθε μέρα τελείωνα τη δουλειά και έκλαιγα, κάθε μέρα. Έκλαιγα με μαύρο δάκρυ και δεν μπορούσα να σταματήσω. Μου πήρε πάρα πολύ καιρό να το ξεπεράσω αυτό το πράγμα. Κι όταν σταμάτησα να κλαίω, γιατί είχαν στερέψει τα δάκρυα, μου πήρε χρόνια να ξεπεράσω το ψυχολογικό που μου άφησε αυτή η ιστορία» ανέφερε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών.

