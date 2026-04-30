Την τελευταία του πνοή άφησε το 12χρονο κορίτσι που είχε τραυματιστεί βαρύτατα σε τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (29/4) στη Μεσαρά, στον δρόμο Σίβα-Πετροκεφαλίου.

Η κατάσταση του κοριτσιού ήταν εξαρχής κρίσιμη και εισήχθη άμεσα στη ΜΕΘ Παίδων, ενώ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Δυστυχώς, όπως αναφέρει το cretalive, η 12χρονη δεν τα κατέφερε και άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4), σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Στέλιο Κτενιαδάκη.

Υπενθυμίζεται ότι η 12χρονη είχε μεταφερθεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών από πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ενώ κρίθηκε άμεσα αναγκαία η διακομιδή της στο ΠΑΓΝΗ λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της.

Κατά τη διάρκεια της διακομιδής, το παιδί υπέστη διπλή ανακοπή, με τους διασώστες να προχωρούν σε προσπάθειες ανάνηψης.

Στο ίδιο νοσοκομείο είχε μεταφερθεί και ο 46χρονος πατέρας της, ο οποίος τραυματίστηκε στο ίδιο τροχαίο.

