ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 10:50
30.04.2026 10:00

Τραγωδία στην Κρήτη: Κατέληξε η 12χρονη που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο στη Μεσαρά

Την τελευταία του πνοή άφησε το 12χρονο κορίτσι που είχε τραυματιστεί βαρύτατα σε τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (29/4) στη Μεσαρά, στον δρόμο Σίβα-Πετροκεφαλίου.

Η κατάσταση του κοριτσιού ήταν εξαρχής κρίσιμη και εισήχθη άμεσα στη ΜΕΘ Παίδων, ενώ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Δυστυχώς, όπως αναφέρει το cretalive, η 12χρονη δεν τα κατέφερε και άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4), σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Στέλιο Κτενιαδάκη.

Υπενθυμίζεται ότι η 12χρονη είχε μεταφερθεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών από πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ενώ κρίθηκε άμεσα αναγκαία η διακομιδή της στο ΠΑΓΝΗ λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της.

Κατά τη διάρκεια της διακομιδής, το παιδί υπέστη διπλή ανακοπή, με τους διασώστες να προχωρούν σε προσπάθειες ανάνηψης.

Στο ίδιο νοσοκομείο είχε μεταφερθεί και ο 46χρονος πατέρας της, ο οποίος τραυματίστηκε στο ίδιο τροχαίο.

Διαβάστε επίσης:

Εμπρηστική επίθεση σε σχολή Τάε Κβον Ντο στο Περιστέρι

Χαμός με τα πατίνια στους δρόμους: Γεμίζουν τα επείγοντα με ανήλικους (video)

Κοζάνη: Πλήρωσε ακριβά την «επένδυση», του «έφαγαν» σχεδόν 200.000 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

«Ο Μέγας Ιεροεξεταστής» του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι στο θέατρο Αλκμήνη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Google Maps: Πώς βρίσκει την ταχύτερη διαδρομή σε πραγματικό χρόνο

ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Ένταλμα σύλληψης για τον 59χρονο που ξυλοκόπησε την 23χρονη, δίωξη για κακούργημα

ΥΓΕΙΑ

Πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ στο topontiki.gr για την παιδίατρο στη Σάμο: «Σε πέντε ημέρες έκανε 120 ώρες εφημερία»

ΚΟΣΜΟΣ

«Στόλος για τη Γάζα»: Το Ισραήλ επιβεβαίωσε το ρεσάλτο – Πληροφορίες από Αθήνα και Τελ Αβίβ ζητεί το ιταλικό ΥΠΕΞ

PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

ΚΑΛΧΑΣ

Η έλλειψη «προθύμων» στην ΚΟ της ΝΔ και ο ανασχηματισμός, η ευχή της Ντόρας για Καραμανλή και ο Προκόπης, ο Φαραντούρης και άλλες μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

ΚΟΣΜΟΣ

Αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας: Έχω ελληνικό DNA, πάντα ήξερα ότι είχα συγγένεια με τον Μέγα Αλέξανδρο

