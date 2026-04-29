Αγωνία στα Χανιά: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται ο 4χρονος που δέχθηκε επίθεση από σκύλο

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων (ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) νοσηλεύεται ο 4χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από επίθεση σκύλου στον Βατόλακκο Χανίων.

Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς σοβαρή, αλλά σταθερή.

ΣΗ διακομιδή του παιδιού από τα Χανιά προς το Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε υπό αστυνομική συνοδεία, ώστε να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή μεταφορά μέσω του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Το ασθενοφόρο συνοδευόταν από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε απευθείας στη ΜΕΘ με την άφιξή του.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, μετά τα πολύωρα χειρουργεία στα οποία υποβλήθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα εκτεταμένα και βαθιά τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιατρικές ομάδες έδωσαν μάχη για ώρες, καταφέρνοντας να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του.

Πώς έγινε η επίθεση

Η επίθεση που δέχτηκε το αγοράκι εκτυλίχθηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, στην αυλή της οικογενειακής κατοικίας στον Βατόλακκο στα Χανιά. Ο σκύλος, ένα μεγαλόσωμο πίτμπουλ/ντόγκο αρτζεντίνο, ήταν δεμένος στον χώρο τη στιγμή του συμβάντος.

Το παιδί, μαζί με τη γιαγιά του, πλησίασε το ζώο για να το χαϊδέψει, χωρίς τίποτα να προμηνύει την εξέλιξη. Υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, ο σκύλος αντέδρασε αιφνιδιαστικά και επιτέθηκε στο μικρό αγόρι.

Αξιοσημείωτο είναι πως το ζώο, ηλικίας περίπου πέντε ετών, είχε μεγαλώσει στο ίδιο περιβάλλον με το παιδί. Παρ’ όλα αυτά, για λόγους που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, η συμπεριφορά του μεταβλήθηκε απότομα.

Η γιαγιά του παιδιού, σε κατάσταση σοκ, ενημέρωσε άμεσα τον πατέρα, ο οποίος έσπευσε στο σημείο. Εκείνος μετέφερε το παιδί και επικοινώνησε με το ΕΚΑΒ, ενώ λίγο πριν την είσοδο στα Χανιά έγινε συνάντηση με διασώστες που ανέλαβαν τη συνέχιση της διακομιδής προς το νοσοκομείο.

