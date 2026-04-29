Καιρός: Το τερμάτισε ο ήλιος… έρχεται η Πρωτομαγιάτικη «ψυχρολουσία»

Με την κακοκαιρία “Erminio” μας υποδέχθηκε ο Απρίλης, με μια σημαντική ψυχρή εισβολή φαίνεται πως θα μας αποχαιρετήσει, δίνοντας τη σκυτάλη στον Μάιο. Αυτές τις μέρες η άνοιξη κυριαρχεί, όμως η απότομη μεταβολή του καιρού δεν θα αργήσει να έρθει, καθώς η ατμόσφαιρα δεν αναγνωρίζει αργίες και μας το «φύλαγε» για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης, η ηλιοφάνεια, οι ανοιξιάτικες αστάθειες στα ορεινά και οι υψηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν στο προσκήνιο. Από εκεί και πέρα όμως, η άνοιξη μας τα… γυρνάει με εκτεταμένες νεφώσεις, βροχές και μια ψυχρή εισβολή που θα εκθρονίσει τις ανοιξιάτικες συνθήκες.

Την Παρασκευή περιμένουμε σαφή πτώση της θερμοκρασίας που θα αγγίξει ακόμα και τους 8°C σε όλη τη χώρα. Αυτό σημαίνει πως το μεσημέρι ο υδράργυρος δεν θα ξεπερνά τους 14-16°C ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, ενώ στα δυτικά και νότια η πτώση θα είναι πιο συγκρατημένη, με τις μέγιστες τιμές στους 17-19°C. Το κύμα ψύχους θα επεκταθεί το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά. Οι βοριάδες θα δυσκολέψουν την κατάσταση όχι μόνο στα πελάγη αλλά και στη στεριά (Θράκη, Αττικοβοιωτία, Αν. Πελοπόννησο, Κρήτη), πνέοντας ενισχυμένοι στα 7-8 μποφόρ με ισχυρές ριπές. Παράλληλα, οι βροχές θα επηρεάσουν σχεδόν όλη τη χώρα, ενώ ο Μάιος αναμένεται να μας υποδεχθεί ακόμα και με λίγα χιόνια στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Και αφού είδαμε την προοπτική του πολυπόθητου τριημέρου…σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και ο ήλιος θα κυριαρχεί. Λίγα σύννεφα θα εμφανιστούν τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα ορεινά, όπου αναμένονται λίγες βροχές και πιθανές καταιγίδες (Ορεινά ηπειρωτικού κορμού, Πίνδος, Δυτική και Βόρεια Μακεδονία).

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη με ομίχλες στα δυτικά και βόρεια τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί έως 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βοριάδες 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το μεσημέρι τους 21-23°C στις περισσότερες περιοχές, τους 24-26°C σε Αττική, Ηλεία, Κορινθία, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα και Θεσσαλία, ενώ στη Ρόδο θα φτάσει τους 27°C.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι καλός και αίθριος με ηλιοφάνεια, ανέμους έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 24-25°C.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανές ψιχάλες στα γύρω ορεινά, νοτιάδες έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 21°C.

Συνεπώς απολαύστε τις επόμενες ώρες άφθονου ήλιου και γλυκιάς ζέστης και προετοιμαστείτε για ένα τριήμερο ψυχρό, συννεφιασμένο και βροχερό. Λόγω της φύσης της εποχής, είμαστε ακόμα συγκρατημένοι ως προς τις λεπτομέρειες της κατανομής των βροχών, για να δούμε αν και με τι συνθήκες θα φτιάξουμε τελικά το πρωτομαγιάτικο στεφάνι μας. Το βέβαιο είναι ότι η ομπρέλα και το μπουφάν θα είναι τα απαραίτητα αξεσουάρ για την έξοδό μας!

