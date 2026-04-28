Δίκη για τα Τέμπη: Σήμερα οι τοποθετήσεις των συνηγόρων – Ένταση και ενστάσεις για τις συνθήκες διεξαγωγής στη χθεσινή διαδικασία (video)

Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης συνεχίζεται σήμερα, Τρίτη (28/4), η δίκη για την υπόθεση των Τεμπών.

Η διαδικασία αναμένεται να επικεντρωθεί στις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, με εξαίρεση τους τέσσερις συνηγόρους που εκπροσωπούν τους κατηγορούμενους κατά των οποίων στρέφεται η δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς τους έχει δοθεί επιπλέον χρόνος προετοιμασίας.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της οπτικοακουστικής κάλυψης της δίκης, το οποίο θα εξεταστεί σε επόμενο στάδιο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης των παραστάσεων.

Αντιδράσεις για τη στάση του Δημοσίου

Κατά τη χθεσινή (27/4) συνεδρίαση, η στάση του Δημοσίου να δηλώσει υποστήριξη της κατηγορίας μόνο για 4 κατηγορούμενους από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Η δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου είναι για ηθική βλάβη και στρέφεται κατά του σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας, τους συναδέλφους του στην απογευματινή βάρδια καθώς και του τότε Προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας σιδηροδρόμων Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος.

Σύμφωνα με τη νομική επιχειρηματολογία του Δημοσίου, οι εν λόγω κατηγορούμενοι είχαν την ευθύνη να διασφαλίσουν την ασφαλή κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών τη μοιραία νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, ωστόσο με πράξεις και παραλείψεις τους συνέβαλαν καθοριστικά στην αλυσίδα των γεγονότων που οδήγησαν στη σύγκρουση στα Τέμπη.

«Αν είναι δυνατόν, είναι πρόκληση», είπαν δικηγόροι οικογενειών θυμάτων, ενώ οι ίδιοι οι συγγενείς τόνισε ότι «μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι πρόκειται για προκλητική ενέργεια, ενώ αντιδράσεις υπήρξαν και από πλευράς δικηγόρων των κατηγορουμένων .

Ενστάσεις για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης

Παράλληλα, κατά την τέταρτη συνεδρίαση συνεχίστηκαν οι εντάσεις και σοβαρές καταγγελίες σχετικά με τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης. Από την έναρξη της διαδικασίας, με την εκφώνηση των κατηγορουμένων, εκ των οποίων έξι ήταν παρόντες, διατυπώθηκαν ενστάσεις για περιορισμένη ορατότητα, δυσκολίες πρόσβασης και ζητήματα δημοσιότητας.

Αιχμηρές ήταν οι παρεμβάσεις του Νίκου Κωνσταντόπουλου, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν έχει οπτική επαφή με το δικαστήριο, κάνοντας λόγο για παραβίαση βασικών εγγυήσεων της δίκαιης δίκης. Στο ίδιο πνεύμα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τη διαδικασία μη δημόσια, καταγγέλλοντας αποκλεισμό πολιτών από την αίθουσα και στοχοποίησή της, δηλώνοντας παράλληλα ότι θα συνεχίσει την εκπροσώπηση των οικογενειών των θυμάτων.

Ζητήματα τέθηκαν και για την καταλληλότητα του χώρου διεξαγωγής, με αναφορές ότι η αίθουσα δεν πληροί βασικές προδιαγραφές, καθώς φέρεται να είναι δηλωμένη ως εστιατόριο και να στερείται κρίσιμων υποδομών, όπως ανελκυστήρα και επαρκών μέτρων πυροπροστασίας.

Όπως έκανε γνωστό η πρόεδρος του δικαστηρίου, η επόμενη δικάσιμος θα καθυστερήσει λόγω εκτεταμένων εργασιών στον χώρο, για 30 ημέρες, όπου προβλέπεται να προστεθούν περίπου 100 επιπλέον θέσεις για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών παρουσίας συνηγόρων και συγγενών θυμάτων.

