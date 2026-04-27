Άγιος Δημήτριος: Τι θα ισχυριστεί ο 20χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του 27χρονου – «Είχα πάνω μου το μαχαίρι επειδή φοβόμουν»

Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» γύρω από την υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, την ώρα που ο 20χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος, ετοιμάζεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη, 28/4.

Όπως μεταδίδει το Mega, ο κατηγορούμενος αναμένεται να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα, υποστηρίζοντας πως η συνάντηση είχε κανονιστεί κατόπιν πρωτοβουλίας του θύματος. Παράλληλα, αναμένεται να ισχυριστεί ότι έφερε μαζί του το μαχαίρι που χρησιμοποίησε στη συνέχεια ως φονικό όπλο, επειδή φοβόταν.

«Το θύμα ζήτησε το ραντεβού. Είχα πάνω μου το μαχαίρι επειδή φοβόμουν. Θόλωσα πάνω στον τσακωμό και τον μαχαίρωσα. Δεν νοίκιασα όχημα για να πάω στη συνάντηση με τον 27χρονο», αναμένεται να υποστηρίξει ο 20χρονος σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ.

«Από την κοπέλα ξεκίνησε το κακό»

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 20χρονος μετέβη στο σημείο της συνάντησης οπλισμένος με μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών. Βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το Mega τον δείχνει να αποχωρεί με μαύρο όχημα, χωρίς να δείχνει αναστατωμένος, την ώρα που το θύμα ψυχορραγούσε στο πάρκο.

Μια διαφορετική εκδοχή για τα αίτια της τραγωδίας έδωσε ο παππούς του δράστη, επιρρίπτοντας ευθύνες στη σύντροφο του 20χρονου, και πρώην σύντροφο του θύματος, η οποία έχει επίσης συλληφθεί. Όπως ανέφερε: «Από την κοπέλα ξεκίνησε το κακό. Αυτή του έλεγε ότι “με βαράει, με κάνει” και ο δικός μας τρελάθηκε, την αγαπούσε, την θέλει καψούρης, όπως θέλεις πες το, και έγινε το κακό. “Εμένα” λέει “δεν είναι άνδρας που θα μου φάει τη γυναίκα” και πήγε να βρεθούνε, να πλακωθούν και ο δικός μας το λάθος ήταν που πήρε μαζί του το μαχαίρι».

Στην υπόθεση έχουν κατηγορηθεί για υπόθαλψη η 20χρονη σύντροφος του δράστη, ένας 21χρονος φίλος του που ήταν παρών στη συμπλοκή, καθώς και μία ακόμη συνομήλική τους. Και οι τρεις οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας, 27/4, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ωστόσο η διαδικασία διεκόπη για τις 20 Μαΐου.

