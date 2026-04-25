ΣΑΒΒΑΤΟ 25.04.2026 17:35
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.04.2026 17:30

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο δράστης

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον του ανακριτή ζήτησε και έλαβε ο 20χρονος, που ομολόγησε πως σκότωσε τον 27χρονο στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ο καθ’ ομολογία δολοφόνος υποστήριξε πως δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο και πως αποκάλυψε στις Αρχές το σημείο όπου είχε κρύψει το μαχαίρι του εγκλήματος.

Σύμφωνα με το συνήγορό του, Ευάγγελο Μπιτσαξή, «ο κατηγορούμενος βρίσκεται σε κατάσταση βαθιάς οδύνης και συντριβής, έχοντας υποστεί τεράστιο σοκ, και επαναλαμβάνει ότι δεν επιθυμούσε να αφαιρέσει τη ζωή του άτυχου νέου».

Προθεσμία για τη Δευτέρα πήραν ο φίλος του δράστη και δύο γυναίκες

Ο 21χρονος φίλος του δράστη, καθώς και δύο 20χρονες γυναίκες, που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία και παραπέμφθηκαν στη διαδικασία του αυτοφώρου, έλαβαν προθεσμία για τη Δευτέρα.

Ο συνήγορος των δύο γυναικών, Νικόλαος Ιωάννου, ανέφερε ότι πρόκειται για «δύο κοπέλες συντετριμμένες, ιδιαίτερα δε η νεαρή γυναίκα που διατηρούσε σχέση με το θύμα», υπογραμμίζοντας το βαρύ ψυχολογικό φορτίο που φέρουν μετά το περιστατικό.

«Ήταν η πρώτη της αγάπη»

Αντίστοιχα, η μητέρα της 20χρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση σημείωσε ότι «ήταν η πρώτη της αγάπη και κανείς δεν περίμενε πως θα εξελιχθούν έτσι τα πράγματα».

Από την πρώτη στιγμή της έρευνας, οι αστυνομικές αρχές είχαν αποκλείσει το ενδεχόμενο της ληστείας και επικεντρώθηκαν στο φιλικό περιβάλλον του θύματος. Καθοριστικό ρόλο στην άμεση εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν οι καταθέσεις μαρτύρων, αλλά και το οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το θύμα καταγράφηκε από κάμερες το βράδυ της προηγούμενης Τετάρτης, περίπου στις 21:02, τη στιγμή που στάθμευσε το όχημά του και εισήλθε σε πάρκο της περιοχής. Τα στοιχεία αυτά συνέβαλαν στον χρονικό και χωρικό προσδιορισμό των γεγονότων που οδήγησαν στο έγκλημα.

Από το σύνολο της προανακριτικής έρευνας προέκυψε ότι η μοιραία συνάντηση συνδέεται με έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του θύματος και του 20χρονου δράστη, με αφορμή προσωπικές σχέσεις και συγκεκριμένα τη σύνδεση της πρώην συντρόφου του θύματος με τον καθ’ ομολογία δράστη.

