Δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο: Το μαχαίρι του 20χρονου με τη μαντινάδα – Το χρονικό της φονικής αντιζηλίας με επίκεντρο γυναίκα (Video)

Το φως της δημοσιότητας βλέπει το μαχαίρι με το οποίο ο 20χρονος δολοφόνησε τον 27χρονο στον Άγιο Δημήτριο.

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης (28/4).

Σε βάρος του 20χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το μεσημέρι του Σαββάτου δόθηκε στη δημοσιότητα από τις Αρχές η φωτογραφία του φονικού μαχαιριού.

Ο δράστης ισχυρίζεται ότι είχε μαζί του το μαχαίρι για προστασία από το θύμα, καθώς επειδή φοβήθηκε ότι θα πιανόντουσαν στα χέρια και το θύμα θα τον χτυπούσε, ενώ φέρεται να είπε χαρακτηριστικά ότι ήταν «η κακιά η στιγμή».

Το ερωτικό θρίλερ πίσω από την τραγωδία

Όπως έχει γίνει γνωστό, πίσω από την τραγωδία κρύβεται ένα ερωτικό θρίλερ.

Το θύμα και η 20χρονη κατηγορούμενή φέρονται να είχαν σχέση τριών ετών. Όσο εκείνος έλειπε στα καράβια, η κοπέλα γνώρισε τον δράστη με τον οποίο έκανε σχέση τις τελευταίες 15 μέρες.

«Επειδή μπράρκαρε για συνεχόμενους μήνες η απόσταση μας έφερε φθορά. Εκείνος ζήλευε υπερβολικά» είπε μεταξύ άλλων η 20χρονη, συμπληρώνοντας πως «με τον 20χρονο κατηγορούμενο γνωριστήκαμε από κοινή παρέα».

«Ο 27χρονος το έμαθε και άρχισε να ζηλεύει. Πήρε το κινητό μου και βρήκε τις συνομιλίες μας», συμπλήρωσε η κοπέλα.

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις φίλοι του δράστη

Υπενθυμίζεται ότι χθες ελεύθεροι αφέθηκαν από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο οι τρεις νεαροί που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία στη δολοφονία του 27χρονου. Συγκεκριμένα, η δίκη των τριών νεαρών, ανάμεσα στους οποίους είναι και η 20χρονη φίλη του κατηγορούμενου ως δράστη του εγκλήματος, η οποία κατά τον παρελθόν διατηρούσε σχέση με το θύμα, αναβλήθηκε για την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο δικηγόροι τους ανέφεραν στο δικαστήριο ότι οι νεαροί εμφανίστηκαν αυτοβούλως στις αρχές και πως έχουν γνωστή διαμονή και δεν είναι ύποπτοι φυγής.

Νωρίτερα στα τρία άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου γιο αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία από την εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν οι τρεις μητέρες των κατηγορούμενων. Η μητέρα της 20χρονης που διατηρούσε σήμερα σχέση με τον δράστη και με το θύμα στο παρελθόν, είπε κλαίγοντας για το θύμα από τη δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: «Ήταν η πρώτη της αγάπη, το γνώριζα αλλά κανείς δεν περίμενε πως θα έρθουν έτσι τα πράγματα».

