Φωτιά στις φυλακές Αγυιάς Χανίων: Τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (24/04) στις φυλακές Χανίων, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε κάποιο από τα κελιά.

Από την πυρκαγιά, τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων για εξετάσεις, όπως μεταδίδει το Cretalive.gr.

Σημείωνεται πως άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο με πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα, καταφέρνοντας να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο.

Διαβάστε επίσης:

Αχαΐα: Συναγερμός για άνδρα που απειλεί με αιχμηρό αντικείμενο οδηγούς ταξί

«Καμπανάκι» του προέδρου της ΕΑΠΣ για την αντιπυρική περίοδο: «Ξεκινήσαμε άσχημα» – «182 φωτιές σε λίγες ημέρες» (Video)

Πυρκαγιά σε ταβέρνα στον Ταΰγετο – Καταστράφηκε ολοσχερώς η επιχείρηση