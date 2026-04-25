Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Η ματωμένη συνάντηση για τα μάτια μιας γυναίκας

Το πάθος που τον τύφλωσε και η ερωτική αντιζηλία φαίνεται πως ήταν οι αιτίες για τη δολοφονία ενός 27χρονου από έναν 20χρονο στον Άγιο Δημήτριο. Πρωταγωνίστρια του εγκλήματος έγινε άθελά της μια 20χρονη κοπέλα για τα μάτια της οποίας, σύμφωνα με τα στοιχεία, έγινε το φονικό.

Ο 20χρονος κατηγορούμενος, που υπηρετεί τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό, ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί στο Ναυτοδικείο την Τρίτη 28 Απριλίου. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Η εικόνα που σχηματίζεται από τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνει πως το έγκλημα δεν ήταν τυχαίο. Αντίθετα, όλα συγκλίνουν στο ότι υπήρξε προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του θύματος και του δράστη. Το βράδυ της 22ας Απριλίου, λίγο μετά τις 9, ο 27χρονος έφυγε από το σπίτι του και μέσα σε λίγα λεπτά έφτασε σε κοντινό πάρκο. Στάθμευσε το αυτοκίνητό του και προχώρησε για το ραντεβού. Λίγη ώρα αργότερα και ενώ είχε προηγηθεί ο καυγάς με τον 20χρονο , ένας περαστικός θα τον εντόπιζε αιμόφυρτο μέσα στο πάρκο. Παρά τις προσπάθειες, δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Οι έρευνες της Αστυνομίας κινήθηκαν αρχικά σε διαφορετική κατεύθυνση, ωστόσο γρήγορα αποκλείστηκε κάθε σενάριο που σχετιζόταν με παράνομες δραστηριότητες. Το βάρος έπεσε στο προσωπικό περιβάλλον του θύματος και εκεί άρχισε να αποκαλύπτεται μια υπόθεση με έντονο συναισθηματικό υπόβαθρο.

Στο επίκεντρο, μια 20χρονη γυναίκα. Μια κοπέλα που, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, είχε υπάρξει σύντροφος του 27χρονου για τρία χρόνια και στη συνέχεια συνδέθηκε με τον 20χρονο κατηγορούμενο. Ξανθιά, εντυπωσιακή και ιδιαίτερα αγαπητή στον κύκλο της, φαίνεται πως έγινε άθελά της το πρόσωπο γύρω από το οποίο εξελίχθηκε μια φονική αντιπαλότητα μεταξύ δυο ανδρών. Σύμφωνα με τις πρώτες καταθέσεις της 20χρονης το θύμα και πρώην σύντροφός της δεν μπορούσε να αποδεχθεί τον χωρισμό του και τη νέα σχέση της πρώην συντρόφου του. Η ζήλια και η ένταση είχαν κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα, ακόμη και με επισκέψεις κάτω από το σπίτι της. Από την άλλη πλευρά, ο 20χρονος φέρεται να ένιωθε ότι η κατάσταση είχε ξεπεράσει τα όρια.

Η ίδια η κοπέλα, μιλώντας για όσα προηγήθηκαν, περιέγραψε μια σχέση που ξεκίνησε δυνατά αλλά σταδιακά φθείρονταν. Όπως ανέφερε, ο 27χρονος τη ζήλευε φτάνοντας ενίοτε σε ακραίες αντιδράσεις. Μετά τον χωρισμό τους, πριν από περίπου ένα μήνα, εκείνη προσπάθησε να συνεχίσει τη ζωή της, όμως η κατάσταση δεν εκτονώθηκε ποτέ πραγματικά.

Το μοιραίο βράδυ, όπως προκύπτει, υπήρξε επικοινωνία και με τους δύο άνδρες. Η ίδια φέρεται να προσπάθησε να αποτρέψει τη συνάντηση, ζητώντας από τον 20χρονο να μην πάει. Ενώ στον 27χρονο του έλεγε να σταματήσει να την ενοχλεί. Ο 20χρονος όμως αποφάσισε να πάει στο ραντεβού που είχε κανονίσει για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Μαζί του πήρε και το φονικό μαχαίρι. Όπλο για το οποίο είχε συλληφθεί και παλαιότερα ότι κουβαλούσε. Η συνάντηση έγινε και μέσα σε λίγα λεπτά η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, αποδέχθηκε την πράξη του, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει. Δήλωσε μετανιωμένος και υπέδειξε το σημείο όπου είχε πετάξει το μαχαίρι, στην ταράτσα της πολυκατοικίας του. Οι Αρχές θεωρούν την ομολογία του σημαντικό στοιχείο, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ξεκαθαριστεί πλήρως το τι ακριβώς συνέβη στη μεταξύ τους συμπλοκή. Από την πλευρά του ο 21χρονος φίλος του 20χρονου – μαζί με τη φίλη του και την 20χρονη η οποία αποτέλεσε το μήλον της έριδος κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία- προσήλθε στις Αρχές και έδωσε στοιχεία που βοήθησαν στην ταυτοποίηση του δράστη.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία και έχουν αφεθεί ελεύθεροι και θα δικαστούν την Δευτέρα επιμένουν ότι δεν υπήρχε προσχεδιασμένος δόλος και ότι οι κατηγορούμενοι συνεργάστηκαν με τις Αρχές, συμβάλλοντας στην αποκάλυψη της αλήθειας.

