Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Τι ανέφερε η 20χρονη σύντροφος του δράστη και πρώην του θύματος – «Τον έψαχνε για να εξηγηθούν»

Για τη Δευτέρα, 27/4, το πρωί μετατέθηκε η δίκη των τριών νεαρών που συνελήφθησαν για υπόθαλψη μαζί με τον 20χρονο κατηγορούμενο της άγριας δολοφονίας του 27χρονου γιου ταξίαρχου της ΕΛΑΣ. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο.

Οι τρεις εμπλεκόμενοι είναι η 20χρονη σύντροφος του δράστη, η οποία στο παρελθόν είχε δεσμό τριών ετών με το θύμα, ένας 18χρονος φίλος του που τον συνόδευσε στο «ραντεβού θανάτου», καθώς και μία ακόμη 20χρονη που έμεινε μαζί τους το μοιραίο βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε ενημερώσει τη σύντροφό του ότι θα συναντούσε τον πρώην της, ωστόσο εκείνη τον είχε προτρέψει να μην πάει.

Γύρω στις 20:50, η 20χρονη επικοινώνησε μαζί του ρωτώντας «έλα, τι έγινε;» και εκείνος απάντησε «του γ…». Η κοπέλα ανησύχησε, με τον ίδιο να της λέει στη συνέχεια ψέματα, πως δεν είχε πάει στο ραντεβού, επιχειρώντας να την καθησυχάσει.

Η νεαρή γυναίκα μιλούσε και με τους δύο άνδρες, καθώς -σύμφωνα με πληροφορίες- το θύμα είχε αντιληφθεί τη νέα της σχέση και αντιδρούσε με σκηνές ζήλιας. Όπως υποστηρίζει η ίδια, το θύμα αναζητούσε τον 20χρονο για να «εξηγηθούν», χωρίς όμως να την ενημερώσει άμεσα.

«Ήταν ο πρώτος μου έρωτας. Τον είχα σαν Θεό. Αλλά το τελευταίο διάστημα έβγαζε μεγάλη ζήλεια. Ενώ είχαμε χωρίσει είχε μάθει ότι στο περιβάλλον μου έχει επιστρέψει αυτό το πρόσωπο. Ήταν παλιός μου γνωστός και συμμαθητής. Από όταν το έμαθε, τον έψαχνε για να εξηγηθούν», φέρεται να υποστήριξε η 20χρονη, περιγράφοντας το ερωτικό τρίγωνο ανάμεσα στους τρεις εμπλεκόμενους.

Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 20χρονος – «Είναι σε σοκ»

Νωρίτερα την Παρασκευή, ο 20χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 27χρονου, που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό, πήρε προθεσμία από το Ναυτοδικείο προκειμένου να απολογηθεί την Τρίτη, 28/4, το πρωί.

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο συνήγορός του, Ευάγγελος Μπιταξής, δήλωσε στο MEGA πως ο νεαρός «παραδόθηκε αυτοβούλως» και «έχει συνδράμει τις Αρχές όσο είναι δυνατόν», προσθέτοντας ότι «είναι σε σοκ. Είναι 19 στα 20. Έχει υποστεί τεράστιο σοκ. Δεν επιθυμούσε να αφαιρέσει τη ζωή του άτυχου Θ. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε απολογηθεί, υπάρχουν απαντήσεις για όλα, όλα θα απαντηθούν».

Νωρίτερα, ο 20χρονος δράστης, ο 18χρονος φίλος του και οι δύο 20χρονες εμφανίστηκαν στη ΓΑΔΑ με σκυμμένα τα κεφάλια.

Το χρονικό της δολοφονίας του 27χρονου

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, το θύμα διατηρούσε επί τρία χρόνια σχέση με μία από τις 20χρονες που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, η οποία ταυτόχρονα δεχόταν μηνύματα από τον μετέπειτα δράστη, ενώ βρισκόταν σε σχέση με τον 27χρονο. Μετά τον χωρισμό τους, η κοπέλα ξεκίνησε δεσμό με τον 20χρονο.

Ο 27χρονος φέρεται να ενοχλήθηκε από την εξέλιξη και να επικοινωνούσε επανειλημμένα μαζί της, ζητώντας επανασύνδεση.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο 20χρονος δράστης φέρεται να κάλεσε το θύμα στο πάρκο για να «λύσουν τις διαφορές τους». Η συνάντηση κατέληξε σε έντονη λογομαχία, κατά την οποία ο κατηγορούμενος έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα τον 27χρονο στην καρδιά.

Αμέσως μετά, ο ίδιος και ο 18χρονος φίλος του που είχε μεταβεί στο σημείο μαζί του αποχώρησαν, επέστρεψαν στο σπίτι, άλλαξαν ρούχα και στη συνέχεια, με άλλο όχημα, πήγαν να πάρουν τις δύο κοπέλες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αρχικά ο δράστης δεν αποκάλυψε τι είχε συμβεί και μόνο όταν το περιστατικό έγινε γνωστό παραδέχθηκε την πράξη του. Οι τέσσερις φέρονται να διέμειναν σε ξενοδοχείο στην Ηλιούπολη.

Η σύντροφος του δράστη και πρώην του θύματος απευθύνθηκε στην Αστυνομία, μεταφέροντας όσα είχε πληροφορηθεί για το συμβάν. Στη συνέχεια, ο 18χρονος φίλος εμφανίστηκε στη ΓΑΔΑ, ενώ ο 20χρονος ομολόγησε τελικά το έγκλημα, αποκαλύπτοντας και το σημείο όπου είχε κρύψει το μαχαίρι και ζητώντας συγγνώμη.

Σημειώνεται ότι στο παρελθόν ο 20χρονος είχε συλληφθεί για οπλοκατοχή, καθώς έφερε μαχαίρι τύπου πεταλούδας.

