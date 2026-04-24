Άγιος Δημήτριος: Δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία στον 18χρονο και τις 20χρονες

Ποινική δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία ασκήθηκε σε βάρος του 18χρονου και των δύο 20χρονων που εμπλέκονται στη δολοφονία του 27χρονου στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Ο 18χρονος ήταν παρών, όταν ο 20χρονος μαχαίρωσε τον 27χρονο στο Πάρκο Ασυρμάτου. Μετά το άγριο έγκλημα συνάντησαν τις 20χρονες.

Το κίνητρο της δολοφονίας ήταν ερωτική αντιζηλία. Ο 20χρονος καθ’ ομολογία δράστης διατηρούσε σχέση με την πρώην σύντροφο του 27χρονου. Όταν πληροφορήθηκε ότι ο 27χρονος προσπαθούσε να επικοινωνήσε μαζί της, τού ζήτησε να βρεθούν για να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση.

Συναντήθηκαν στο Πάρκο Ασυρμάτου όπου ξέσπασε καβγάς, με τον 20χρονο τελικά να μαχαιρώνει τον 27χρονο.

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξαν οι επικοινωνίες των δύο νεαρών.

Σήμερα τελέστηκε σε κλίμα βαθιάς θλίψης η κηδεία του 27χρονου. Τραγική φιγούρα ήταν η μητέρα του η οποία δεν μπορεί να πιστέψει το πόσο άδικα έφυγε από τη ζωή. Άπαντες στην κηδεία έκαναν λόγο για ένα παιδί γεμάτο χαρά που δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν

Διαβάστε επίσης

