Άγιος Δημήτριος: O δολοφόνος, ο φίλος του και τα δύο κορίτσια στον εισαγγελέα – Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον 27χρονο

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης τελέστηκε η κηδεία του 27χρονου ο οποίος δολοφονήθηκε από έναν 20χρονο με ένα μαχαίρωμα στο ύψος της καρδιάς στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο την περασμένη Τετάρτη.

Οικογένεια, συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον νεαρό, μη μπορώντας να κρύψουν τον πόνο και την οδύνη τους για τον τραγικό χαμό του.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ τραγική φιγούρα στην κηδεία ήταν η μητέρα του η οποία δεν μπορεί να πιστέψει το πόσο άδικα έφυγε από τη ζωή. Άπαντες στην κηδεία έκαναν λόγο για ένα παιδί γεμάτο χαρά που δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν.

Στο μεταξύ νωρίτερα, από τη ΓΑΔΑ είχαν αποχωρήσει οι συλληφθέντες για τη δολοφονία του 27χρονου γιου του ταξιάρχου της ΕΛ.ΑΣ. στον Άγιο Δημήτριο.

Ο 20χρονος πέρασε την πόρτα του αρμόδιου εισαγγελέα του Ναυτοδικείου στον Πειραιά (γιατί είναι ναύτης) και μαζί οι τρεις που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία. Εκεί θα γίνει ο διαχωρισμός της δικογραφίας.

Το έγκλημα στον Αγιο Δημήτριο συγκλονίζει καθώς ένα νέο παιδί, ένας 27χρονος έχασε τη ζωή του, όταν ο 20χρονος συλληφθείς και καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του κάρφωσε ένα μαχαίρι στην καρδιά.

Ο 20χρονος είναι ο νυν της πρώην του 27χρονου.

Ο 27χρονος είχε χωρίσει με το 20χρονο κορίτσι πριν λίγο καιρό αλλά φαίνεται ότι αναζητούσε ακόμη τρόπους επικοινωνίας.

Η νεαρή φαίνεται να είχε μεταφέρει το γεγονός αυτό στον νυν φίλο της ο οποίος ζήτησε τον λόγο από τον 27χρονο.

Με μηνύματα τού ζήτησε να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση και για αυτό τού έδωσε ραντεβού στο Αλσος Ασυρμάτου.

Εκεί στην αρχή τον χτύπησε και ακολούθως του κάρφωσε στην καρδιά το μαχαίρι.

Παρών ήταν ο 18χρονος φίλος του δολοφόνου ο οποίος υποστηρίζει ότι δεν πρόλαβε να επέμβει για να αποτρέψει τη δολοφονία. Μετά το άγριο έγκλημα ο 20χρονος μαζί με τον φίλο του πήγαν και πήραν τα κορίτσια τους με το αυτοκίνητο και κάθισαν μαζί όλοι σε κάποιον κλειστό χώρο που δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη.

Ο 20χρονος συνελήφθη για δολοφονία από πρόθεση και οι άλλοι τρεις για υπόθαλψη εγκληματία.

