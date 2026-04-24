ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 12:33
24.04.2026 11:55

Νέος κύκλος σπουδών στο ΕΑΠ – Ευκαιρίες για όλους, χωρίς περιορισμούς

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EΑΠ) ανοίγει τον νέο κύκλο αιτήσεων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027, προσφέροντας συνολικά 70 προγράμματα σπουδών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους από την 1η Απριλίου έως και τις 30 Ιουνίου 2026, αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Ιδρύματος (eap.gr).

Στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, διατίθενται 9 προπτυχιακά, 60 μεταπτυχιακά και 1 ειδικό πρόγραμμα σπουδών, τα οποία υλοποιούνται πλήρως εξ αποστάσεως, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία μάθησης.

Το ΕΑΠ, εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, αποτελεί το μοναδικό δημόσιο ίδρυμα στην Ελλάδα που εξειδικεύεται αποκλειστικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι σπουδές του απευθύνονται απευθύνονται σε όλους, όπου και αν ζουν, χωρίς να διακόψουν τις επαγγελματικές και προσωπικές τους υποχρεώσεις.

Ευελιξία και ποιότητα στην υπηρεσία της σύγχρονης κοινωνίας

Τα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ έχουν σχεδιαστεί με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν το πρόγραμμα μελέτης τους με βάση τον χρόνο τους, συνδυάζοντας αποτελεσματικά εκπαίδευση, εργασία και προσωπική ζωή.

Βασικό χαρακτηριστικό αυτού του εκπαιδευτικού μοντέλου είναι η ασύγχρονη παρακολούθηση, που επιτρέπει στους σπουδαστές να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό οποτεδήποτε και από οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής επικράτειας (ή και εκτός αυτής). Παράλληλα, η συνεχής καθοδήγηση από έμπειρους διδάσκοντες και η συμμετοχή σε Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) εξασφαλίζουν ότι οι φοιτητές δεν μαθαίνουν μόνοι τους, αλλά ως μέλη μιας ενεργού ακαδημαϊκής κοινότητας.

Τι προσφέρει ο νέος κύκλος σπουδών

  • 9 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών — για υποψηφίους με απολυτήριο Λυκείου
  • 60 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών — για κατόχους πρώτου πτυχίου ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
  • 1 Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών
  • Πλήρως εξ αποστάσεως εκπαίδευση — χωρίς φυσική παρουσία
  • Αναγνωρισμένοι ακαδημαϊκοί τίτλοι σπουδών

Θεματικές κατευθύνσεις

Τα προγράμματα καλύπτουν ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, μεταξύ των οποίων είναι και τα ακόλουθα:

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικές Επιστήμες
  • Τεχνολογία Πληροφοριών & Ψηφιακός Μετασχηματισμός
  • Επιστήμες Υγείας & Κοινωνική Εργασία
  • Εκπαίδευση & Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  • Θετικές Επιστήμες & Μηχανική
  • Πολιτισμός & Ιστορία

Προϋποθέσεις και διαδικασία υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα — απολυτήριο Λυκείου για τα προπτυχιακά ή πρώτο πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ για τα μεταπτυχιακά προγράμματα— τα οποία πρέπει να έχουν αποκτήσει πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Σημαντική επισήμανση: στις εγγραφές τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Ορισμένα προγράμματα έχουν περιορισμένο αριθμό θέσεων — ενδεικτικά, το ΚΔΜΠΣ ΕΑΓ δέχεται έως 500 φοιτητές/φοιτήτριες και το ΠΜΣ ΕΑΨ έως 260. Οι ενδιαφερόμενοι συνιστάται να υποβάλουν αίτηση χωρίς καθυστέρηση.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την 1η Απριλίου 2026, ώρα 11:59 π.μ., έως την 30ή Ιουνίου 2026, ώρα 11:59 π.μ., μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Ιδρύματος.

Η Κάτια Ταραμπάνκο στο Allwyn Game Time: Ο ΠΑΟΚ θα βγάλει ψυχή και πάθος στον τελικό

Νέος δυνατός σεισμός 5 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

Η Nova αναδεικνύει τον ρόλο των τηλεπικοινωνιών ως καταλύτη ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Eurovision 2026: Δεν θα μεταδοθεί σε τρεις χώρες εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HALF NOTE 1-4/5 – ΕΥΡΙΔΙΚΗ "LA BOHEME" & ROSANNA MAILAN "MI CUBA"

Η Κοβέσι αποδείχθηκε σκληρή, τι ισχύει για τους βουλευτές της άρσης ασυλίας, το sms του Λαζαρίδη στη Δόμνα, η οργή για Σκέρτσο και η φιλοδοξία του Πατέλη    

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

Το σχόλιο της Κοβέσι για τους πολιτικούς που προκάλεσε το γέλιο του κοινού στο Φόρουμ των Δελφών (video)

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος παίρνει μετοχές στη Λιντς

