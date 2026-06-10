Το Allwyn Game Time στο ρυθμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον Αντώνη Καρπετόπουλο

Ο γνωστός δημοσιογράφος επιλέγει τα φαβορί και φτιάχνει την ιδανική ενδεκάδα όλων των εποχών με τον Φραντς Μπεκενμπάουερ στον πάγκο

Το Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινάει την Πέμπτη και το Allwyn Game Time υποδέχεται έναν από τους πιο έμπειρους αναλυτές του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Αντώνη Καρπετόπουλο.

Με το χαρακτηριστικό του ύφος, που συνδυάζει γνώση αλλά και χιούμορ, ο καταξιωμένος δημοσιογράφος βάζει από νωρίς το κοινό στο κλίμα της διοργάνωσης, ξεκινώντας από το παιχνίδι της πρεμιέρας ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική. Παράλληλα, εξηγεί γιατί βλέπει τη Γαλλία ως πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, ενώ κάνει εκτιμήσεις για τον πρώτο σκόρερ και τον MVP του τουρνουά.

Αναλύει τα 6 πρώτα παιχνίδια της διοργάνωσης και παρουσιάζει τη δική του «ιδανική ενδεκάδα» όλων των Παγκοσμίων Κυπέλλων με τον Φραντς Μπεκενμπάουερ στον πάγκο.

Θυμάται τον αγώνα που έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στη μνήμη του, ξεχωρίζει τον Μαρτσέλο Λίπι ως τον πιο χαρισματικό προπονητή που έχει γνωρίσει και τονίζει ότι ο Γιώργος Καραγκούνης ήταν ο ποδοσφαιριστής για τον οποίο άλλαξε γνώμη όταν τον γνώρισε εκτός γηπέδων.

Αποκαλύπτει την ομάδα που θα ήθελε να διοικήσει δείχνοντας με χιούμορ τη διάθεσή του για… ανατροπές στο ελληνικό ποδοσφαιρικό σκηνικό. Τέλος, αποδέχεται το challenge της Χριστίνας Βραχάλη και δοκιμάζει τις γνώσεις του σε ένα παιχνίδι με αληθινές και…AI ποδοσφαιρικές ατάκες.

Δείτε όλο το επεισόδιο: