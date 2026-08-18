Το «φάουλ» της ΕΡΤ με τον Παρασκευά Άντζα: Εκαναν… 50 ετών τον ποδοσφαιριστή που πέθανε τον περασμένο Μάιο – Πώς προσπάθησε να το μαζέψει ο παρουσιαστής

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Μία πολύ άβολη στιγμή σημειώθηκε στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ κατά τη διάρκεια της ενότητας του «Σαν σήμερα».

Στο βίντεο εμφανίστηκε η φωτογραφία του Παρασκευά Άντζα ο οποίος είχε γεννηθεί 18 Αυγούστου του 1976, αλλά μάλλον αυτοί που επιμελήθηκαν το βίντεο δεν έχουν πάρει… χαμπάρι ότι ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής έχει πεθάνει από τον περασμένο Μάιο.

Ο παρουσιαστής της εκπομπής, Αλέξανδρος Μόρντουντακ, αντιλήφθηκε τη γκάφα και έσπευσε να τη διορθώσει, επισημαίνοντας ότι η φωτογραφία του Άντζα θα έπρεπε να είχε τοποθετηθεί σε ασπρόμαυρο φόντο.

Βέβαια, το super από κάτω έγραφε ότι σήμερα γίνεται… 50 ετών και η ζημιά δεν μαζευόταν.

Να θυμίσουμε ότι ο Άντζας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών χτυπημένος από την ALS (Αμυοτροφική Πλάγια Σκλήρυνση).

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