Paramount – Warner: Αναδίπλωση για την εκδοχή πώλησης του CNN ώστε να προχωρήσει η συγχώνευση

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

«Το CNN δεν πωλείται» υποστηρίζεται από το περιβάλλον της Paramount/Skydance έπειτα από αναφορές ότι στο πλαίσιο των επιλογών που έχει ο μιντιακός κολοσσός του Ντέιβιντ Έλισον προκειμένου να προχωρήσει η εξαγορά της Warner, συμπεριλαμβάνεται και η πώληση του ειδησεογραφικού δικτύου (ανήκει στη Warner), σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής νομικών υπηρεσιών της επιχείρησης.

Το ενδεχόμενο αυτό εξετάζεται, είχε μεταδώσει νωρίτερα το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters αλλά και ΜΜΕ των ΗΠΑ, προκειμένου να επιλυθεί η αγωγή της Καλιφόρνια και άλλων 11 πολιτειών της Αμερικής για ενδεχόμενη παραβίαση του αντιμονοπωλιακού νόμου και συνθήκη δεσπόζουσας θέσης στη μιντιακή και οπτικοακουστική αγορά καθώς στο μεταξύ η P/SKY έχει «παγώσει» τις διαδικασίες ολοκλήρωσης.

Ωστόσο από το περιβάλλον της P/SKY αποσαφηνίστηκε πριν από μερικές ώρες ότι «το δίκτυο δεν θεωρείται διαπραγματευτικό χαρτί στις συνομιλίες με τις ρυθμιστικές αρχές ή τους γενικούς εισαγγελείς των πολιτειών».

Η Paramount απέρριψε τις αναφορές περί πώλησης, παρότι προήλθαν από τον Μακάν Ντελραΐμ, τον διευθυντή του νομικού κλάδου της Paramount στο πλαίσιο εργασιών της διάσκεψης «California Agenda» του Politico. Όταν ρωτήθηκε -από το Reuters– ο Ντελραΐμ, αν η Paramount θα εξέταζε το ενδεχόμενο πώλησης του CNN, εφόσον αυτό επέτρεπε την προώθηση της συγχώνευσης, εκείνος απάντησε ότι «όλα είναι στο τραπέζι». Οι δηλώσεις του προκάλεσαν τίτλους που υπονοούσαν ότι η πώληση θα μπορούσε να αποτελεί επιλογή, και το Reuters ανέφερε ότι η πώληση του CNN συγκαταλέγεται στα σενάρια που ενδέχεται να διερευνήσει η εταιρεία.

Ο επικεφαλής αναλυτής του CNN που παρακολουθεί τα δρώμενα στο οικοσύστημα των ΜΜΕ στις ΗΠΑ, Μπράιαν Στέτλερ, διευκρίνησε ότι οι δηλώσεις του Ντελραΐμ είχαν ως στόχο να δείξουν την διάθεση της Paramount να διαπραγματευτεί με τον Γενικό Εισαγγελέα της Καλιφόρνιας, Ρομπ Μπόντα και όχι να υποδηλώσουν ότι ο Έλισον ετοιμάζεται να απαλλαγεί από το CNN. «Ουσιαστικά, έλεγε: “Είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε“», έγραψε ο Στέτλερ.

About those ‘CNN for sale’ headlines…



There is “zero truth” to the notion that Paramount CEO David Ellison is prepared to sell CNN in connection with the WBD transaction, a Paramount source told me this morning, amid a flurry of misleading headlines about the matter.



“CNN is… August 13, 2026

Διαβάστε επίσης:

Mega: Καταφθάνει τη Δευτέρα (24/8) «η δύναμη της ζωντανής είδησης» – Αρχίζει ο Νίκος Ευαγγελάτος

Νέος κύκλος επεισοδίων για τη δημοφιλή σειρά «Το Παιδί» – Υπόνοιες για μετάδοση από συνδρομητική πλατφόρμα

Άννα Λιβαθυνού: Το ρεπορτάζ που δεν θα ξεχάσει ποτέ