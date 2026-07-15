Paramount- Warner: Ομαδική αγωγή Πολιτειών των ΗΠΑ κατά της επικείμενης κολοσσιαίας συγχώνευσης

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Γενικοί εισαγγελείς 12 Πολιτειών μεταξύ των οποίων της Καλιφόρνια, της Νέας Υόρκης και της Ουάσινγκτον κατέθεσαν αγωγή με σκοπό να μπλοκάρουν την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την Paramount Skydance, αξίας 110 δισ. δολαρίων.

Αναλυτές στις ΗΠΑ εκτιμούν ότι η αγωγή ενδέχεται να ματαιώσει ή να καθυστερήσει την ολοκλήρωση της κολοσσιαίας συγχώνευσης με κόστος εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για την PSKY.

Ο συνασπισμός των Πολιτειών, σύμφωνα με αμερικανικά και διεθνή ΜΜΕ, ζητά από τις δύο εταιρείες να μην ολοκληρώσουν τη συγχώνευσή τους μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία, προσθέτοντας ότι θα υποβάλει αίτηση για έκδοση προσωρινής διαταγής απαγόρευσης.

Στην κίνηση συμμετέχουν οι Καλιφόρνια, Αριζόνα, Κολοράντο, Κονέτικατ, Μασαχουσέτη, Μινεσότα, Νεβάδα, Νιού Τζέρσι, Νέο Μεξικό, Νέα Υόρκη, Όρεγκον και Ουάσινγκτον. Οι Πολιτείες υποστηρίζουν ότι η συμφωνία είναι αντιανταγωνιστική για τρείς λόγους.

Συγκέντρωση διανομής ταινιών στους κινηματογράφους. Σύμφωνα με την αγωγή οι υπο συγχώνευση εταιρείες είναι δύο από τις συνολικά πέντε μεγαλύτερες διανομείς που ελέγχουν το 27% της αγοράς.

Έπειτα από τη συγχώνευση μόνον τρείς εταιρείες διανομής θα ελέγχουν το 75% των ταινιών που θα βγαίνουν στους κινηματογράφους και μόνον τέσσερις (δηλαδή το σχήμα των PSKY/WBD μαζί με τις Disney, Universal και Sony) θα ελέγχουν την αγορά σε ποσοστό 86%.

– Διανομή ταινιών με τις μεγαλύτερες εισπράξεις. Οι εναγόμενοι θα ελέγχουν άνω του 30% των ταινιών αυτών και μόλις τέσσερις διανομείς θα ελέγχουν τουλάχιστον το 90% των ταινιών με τα πάρα πολλά εισιτήρια.

– Θέση στην αγορά της καλωδιακής τηλεόρασης. Η Warner Bros. είναι η δεύτερη μεγαλύτερη και η Paramount η τρίτη μεγαλύτερη σε αυτή την αγορά, και μαζί θα κατέχουν μερίδιο 27%.

«Η συγχώνευση των δύο κολοσσών ψυχαγωγίας ως παράνομη», σημειώνει ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνια, Ρομπ Μπόντα, «θα επιφέρει αύξηση τιμών, λιγότερο περιεχόμενο σε κινηματογράφο και τηλεόραση, χαμηλότερης ποιότητας, βλάπτοντας τους κινηματογράφους, την καλωδιακή τηλεόραση και εν τέλει το κοινό που παρακολουθεί είτε από τον καναπέ του σπιτιού του είτε από την θέση του στην κινηματογραφική αίθουσα».

Η Ένωσης συγγραφέων και σεναριογράφων ΗΠΑ επικρότησαν τις αμερικανικές Πολιτείες για την κοινή θέση τους.

Για «μια από τις χειρότερες προτεινόμενες συγχωνεύσεις που έχουμε δει» είπε ο πρόεδρος της Ένωσης δυτικής ακτής Μισέλ Μαλρόνεϊ και ο ομόλογος της στην ανατολική ακτή Τομ Φοντάνα έκανε δραματική δήλωση λέγοντας ότι «η ζημιά που θα προκαλέσει αυτή η συμφωνία στις αμερικανικές βιομηχανίες ψυχαγωγίας και ειδήσεων θα ήταν μια απόλυτη, ανεπανόρθωτη καταστροφή. Αυτή η συγχώνευση πρέπει να εμποδιστεί».

Αλλά και η Ένωση Κινηματογράφων ΗΠΑ, «Cinema United», χαιρέτισε επίσης την αγωγή των πολιτειακών εισαγγελικών αρχών επισημαίνοντας πως «οι συνέπειες της έντασης του συγκεντρωτισμού των κινηματογραφικών στούντιο θα είναι σημαντικές και μακροχρόνιες, όχι μόνο στο Χόλιγουντ, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα, όπου οι κατά τόπους κινηματογραφικές αίθουσες αποτελούν πολιτιστικούς και οικονομικούς ακρογωνιαίους λίθους για κοινότητες κάθε μεγέθους».

Η Paramount είναι επικριτική και υποστηρίζει πως η αγωγή «παραποιεί την ισχύουσα αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και βασίζεται σε μια εσφαλμένη απεικόνιση του ανταγωνισμού στη σημερινή βιομηχανία ψυχαγωγίας».

Η PSKY επανέλαβε τη θέση της ότι χάρη στη συμφωνία θα σχηματιστεί «ένας ισχυρότατος πόλος- αντίπαλο δέος στις ιντερνετικές πλατφόρμες streaming και υψηλής τεχνολογίας οι οποίες έχουν βλάψει την αγορά της κινηματογραφικής προβολής και τις θέσεις εργασίας στον κλάδο του θεάματος».

Εκπρόσωπος της Paramount υποστήριξε ότι τυχόν καθυστέρηση ολοκλήρωσης της συναλλαγής «θα βλάψει μόνο τους εργαζόμενους στον κλάδο της ψυχαγωγίας, οι οποίοι έχουν ήδη υποφέρει τα τελευταία χρόνια, καθώς η τεχνολογία έχει διαταράξει τα μέσα διαβίωσής τους και έχει κοστίσει στην Καλιφόρνια δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στον κλάδο της ψυχαγωγίας».

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει- από τον Ιούνιο– εγκρίνει την εξαγορά της WBD από την PSKY, ενώ ρυθμιστικές αρχές σε ΗΠΑ και Ευρώπη διενεργούν έρευνες για τη συμφωνία.

Διαβάστε επίσης

Μάρω Κοντού: Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση και η συγκλονιστική συνέντευξη – «Τα έχω ζήσει όλα» (Videos)

ΣΚΑΪ: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Αόρατοι» της Μαριάννας Κακαουνάκη σήμερα, για τα 10 χρόνια από το πραξικόπημα στην Τουρκία

Τηλεθέαση: 50άρια «χτύπησε» η ΕΡΤ1 με τον ημιτελικό του Μουντιάλ ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία