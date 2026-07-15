search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.07.2026 12:33
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.07.2026 09:36

Τηλεθέαση: 50άρια «χτύπησε» η ΕΡΤ1 με τον ημιτελικό του Μουντιάλ ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία

15.07.2026 09:36
spain-france-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σαρωτικά ποσοστά στα νούμερα τηλεθέασης σημείωσε η ΕΡΤ1 το βράδυ της Τρίτης (14/7), στον ημιτελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία.

Οι Ισπανοί επικράτησαν με 2-0 της Γαλλίας στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και έκλεισαν θέση στον μεγάλο τελικό, όπου θα περιμένουν τον νικητή του αποψινού αγώνα ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία.

Στο δυναμικό κοινό, λοιπόν, το παιχνίδι Γαλλία – Ισπανία ξεκίνησε έχοντας 39,3% στο πρώτο τέταρτο (22:00 – 22:15), ενώ άγγιξε το 52,8% στο τελευταίο τέταρτο (23:45 – 00:00). Ο μέσος όρος, μάλιστα, βρέθηκε στο 47%.

Όσον αφορά στο γενικό σύνολο, ο αγώνας σημείωσε μέσο όρο 45,2%, ενώ έφτασε μέχρι το 52% στο τελευταίο τέταρτο (23:45 – 00:00).

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Γαλλία – Ισπανία – 47%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Γαλλία – Ισπανία – 45,2%

Διαβάστε επίσης:

Η τηλεθέαση άρχισε… διακοπές- Πρώτο το «Σόι σου» τη Δευτέρα (13/7)

Στην μητρική του Mega, Alter Ego Media, o Παύλος Τσίμας για ευρεία συνεργασία

Σωτηρία Μπέλλου: Η ζωή της γίνεται μεγάλη τηλεοπτική σειρά – Ποια την υποδύεται

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kipseli new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Κυψέλη: Ρωγμές σε πάνω από 15 κτίρια στην περιοχή όπου γίνονται έργα για το Μετρό

kontou-konstantinou-new
ΣΙΝΕΜΑ

Συγκλονίζει ο αποχαιρετισμός του Γιώργου Κωνσταντίνου στη Μάρω Κοντού – «Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει» (Video)

Υπόθεση Λιγνάδη: Με εντολή Μαξίμου η συνέντευξη τύπου της Μενδώνη - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Μενδώνη για Μάρω Κοντού: Είχε μια σπάνια γοητεία με πηγαίο ταλέντο

bradley-cooper_1507_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«G.I. Joe»: Ο Bradley Cooper διεκδικεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο reboot του Danny McBride (video)

warner bros new
MEDIA

Paramount- Warner: Ομαδική αγωγή Πολιτειών των ΗΠΑ κατά της επικείμενης κολοσσιαίας συγχώνευσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sup
ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός στη Λήμνο πλήρωσε ακριβά το SUP: Του έβαλαν πρόστιμο 250 ευρώ

ERT NEW
MEDIA

Η ΕΡΤ ψάχνει παρουσιαστές ειδήσεων, δίνει 130.000 ευρώ - Στον αέρα δυο διαγωνισμοί, ο ένας για το κεντρικό δελτίο

thalasses_00
MEDIA

ΕΡΤ: Θα μεταδόσει εν τέλει τη νέα σεζόν της σειράς «Θάλασσες μάς χώρισαν»

peiraias
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Πάγωσε» η γειτονιά από τις σπαρακτικές φωνές των γονιών του ζευγαριού που βρήκε τραγικό τέλος σε ΙΧ μέσα σε γκαράζ

forologiki-dilosi_eforia_1001_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με καθυστέρηση ετών ανοίγει η επικουρική ασφάλιση για χιλιάδες εργαζόμενους του Δημοσίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.07.2026 12:32
kipseli new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Κυψέλη: Ρωγμές σε πάνω από 15 κτίρια στην περιοχή όπου γίνονται έργα για το Μετρό

kontou-konstantinou-new
ΣΙΝΕΜΑ

Συγκλονίζει ο αποχαιρετισμός του Γιώργου Κωνσταντίνου στη Μάρω Κοντού – «Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει» (Video)

Υπόθεση Λιγνάδη: Με εντολή Μαξίμου η συνέντευξη τύπου της Μενδώνη - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Μενδώνη για Μάρω Κοντού: Είχε μια σπάνια γοητεία με πηγαίο ταλέντο

1 / 3