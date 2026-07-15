Τηλεθέαση: 50άρια «χτύπησε» η ΕΡΤ1 με τον ημιτελικό του Μουντιάλ ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σαρωτικά ποσοστά στα νούμερα τηλεθέασης σημείωσε η ΕΡΤ1 το βράδυ της Τρίτης (14/7), στον ημιτελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία.

Οι Ισπανοί επικράτησαν με 2-0 της Γαλλίας στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και έκλεισαν θέση στον μεγάλο τελικό, όπου θα περιμένουν τον νικητή του αποψινού αγώνα ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία.

Στο δυναμικό κοινό, λοιπόν, το παιχνίδι Γαλλία – Ισπανία ξεκίνησε έχοντας 39,3% στο πρώτο τέταρτο (22:00 – 22:15), ενώ άγγιξε το 52,8% στο τελευταίο τέταρτο (23:45 – 00:00). Ο μέσος όρος, μάλιστα, βρέθηκε στο 47%.

Όσον αφορά στο γενικό σύνολο, ο αγώνας σημείωσε μέσο όρο 45,2%, ενώ έφτασε μέχρι το 52% στο τελευταίο τέταρτο (23:45 – 00:00).

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Γαλλία – Ισπανία – 47%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Γαλλία – Ισπανία – 45,2%

Διαβάστε επίσης:

Η τηλεθέαση άρχισε… διακοπές- Πρώτο το «Σόι σου» τη Δευτέρα (13/7)

Στην μητρική του Mega, Alter Ego Media, o Παύλος Τσίμας για ευρεία συνεργασία

Σωτηρία Μπέλλου: Η ζωή της γίνεται μεγάλη τηλεοπτική σειρά – Ποια την υποδύεται



