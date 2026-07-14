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14.07.2026 20:54

Η τηλεθέαση άρχισε… διακοπές- Πρώτο το «Σόι σου» τη Δευτέρα (13/7)

14.07.2026 20:54
tileorasi

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Ενδεικτικές της κατάστασης της σχέσης με την τηλεόραση αυτή την περίοδο, είναι οι επιδόσεις των εκπομπών που συνδιαμορφώνουν το ημερήσιο τηλεβαρομετρο της Nieslen. 

Χοντρικά η τηλεθέαση έχει μειωθεί περίπου στο μισό από ό,τι στην κανονική περίοδο της σεζόν. Και είναι αναμενόμενο και λογικό.

Κυριαρχούν οι επαναλήψεις και οι μόνες εκπομπές σε πρώτη μεταδοση είναι τα… δελτία ειδήσεων.

Πάντως στον γαλαξία των επαναλήψεων για ένα ακόμα καλοκαίρι «λάμπει» το «Σόι μου»- εμφανίζεται σε τρείς θέσεις του Top 10– και χθές δεύτερο σε δημοφιλία ήταν το επεισόδιο σε επανάληψη της σειράς «Ευτυχισμένοι μαζί».

Σε πρώτη μετάδοση σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen ήταν και το επεισόδιο δραματοποιημένου ριάλιτι «Οικογενειακές ιστορίες» με τηλεθέασης τέτοια που μόνον με κιάλια θα έβλεπε θέση του Top 10 στην κανονική διάρκεια της τηλεοπτικής περιόδου.

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