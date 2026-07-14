Νέα νύχτα έντασης στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν ξανά το Ιράν – Θα ασκήσουμε την κυριαρχία μας στο Ορμούζ με όποιο κόστος, λέει η Τεχεράνη

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Νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιχειρήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο ABC News. Όπως ανέφερε, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποιούν επιδρομές στη χώρα, οι οποίες έχουν ξεκινήσει εδώ και περίπου δύο ώρες.

Την ίδια ώρα, ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, τοποθετήθηκε απέναντι στους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταφέρει να εξουδετερώσουν το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν.

The US forces started retailation



Following the Iranian attack on Bahrain using cluster munitions, The United States Airforce started bombing IRGC positions in Shiraz, Iran. At least 10 fighter jets struck Imam Javad Missile Base & Fars Province Command. pic.twitter.com/g1SKaRqSuW — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) July 14, 2026

«Η ρητορική τους συνεχίζεται, αλλά το ερώτημα είναι: Έχουν επιτύχει τους στόχους τους στο πεδίο της μάχης;», διερωτήθηκε ο Πεζεσκιάν σε τηλεοπτικές του δηλώσεις. «Αυτοί που αποφάσισαν να προσπαθήσουν να διαλύσουν τη χώρα μας, τι κατάφεραν τελικά με τις ενέργειές τους;», συνέχισε.

«Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας με τις πράξεις μας», τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος.

🇮🇷🇺🇸 Iran’s President Pezeshkian to Trump:



“We will respond to your rhetoric with action and defend every inch of our land.”



He also said Americans should handle Trump’s “impoliteness” themselves. Words turning into warnings fast.



Writer: Lucaspic.twitter.com/NCBxfzBWTe July 14, 2026

«Η Αμερική όχι μόνο παραβίασε το Μνημόνιο Κατανόησης, αλλά το κατήργησε»

Σε αντίστοιχο ύφος ήταν και δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, ο οποίος διεμήνυσε ότι η χώρα θα ασκήσει την κυριαρχία της στο Στενό του Ορμούζ «όποιο κι αν είναι το κόστος». «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να χρησιμοποιείται για ενέργειες που στρέφονται κατά της εθνικής μας ασφάλειας», τόνισε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η Τεχεράνη δεν θεωρεί πλέον ότι δεσμεύεται από το Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς αυτό «δεν υφίσταται πλέον». «Η Αμερική όχι μόνο παραβίασε το Μνημόνιο Κατανόησης, αλλά το κατήργησε», είπε χαρακτηριστικά.

«Η μη εφαρμογή ακόμη και μίας από τις διατάξεις του θα ήταν αρκετή για να καταρρεύσει ολόκληρο το Μνημόνιο Κατανόησης. Τώρα, όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει όλες τις υποχρεώσεις τους», πρόσθεσε.

Iran's Deputy FM Kazem Gharibabadi:



The United States came and violated all of its commitments under this Memorandum of Understanding.



Actually, I should use a stronger word. The term "violation" might not even be adequate.



With the action the US announced tonight — the… pic.twitter.com/sZ5jsiRRt0 — Clash Report (@clashreport) July 14, 2026

Συναγερμός στο Μπαχρέιν και αναφορές για εκρήξεις στο Ιράν

Νωρίτερα, οι Αρχές του Μπαχρέιν τέθηκαν ξανά σε επιφυλακή, καθώς ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Η εξέλιξη σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Μανάμα ότι είχε αντιμετωπίσει και αναχαιτίσει αρκετές ιρανικές επιθέσεις μέσα στην ίδια ημέρα.

«Η σειρήνα ήχησε… Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι εκρήξεις που καταγράφηκαν νωρίτερα στην πόλη Αντιμέσκ του Ιράν δεν προκλήθηκαν από επίθεση, αλλά ήταν «ελεγχόμενες εκρήξεις». Τα κρατικά Μέσα Ενημέρωσης επικαλέστηκαν για την πληροφορία αυτή τις τοπικές Αρχές.

Στο μεταξύ, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δέχτηκε επιθέσεις στον εναέριο χώρο του κατά τη διάρκεια της ημέρας, την ώρα που το Ιράν αύξανε τα πλήγματά του στην περιοχή του Κόλπου, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

«Οι ένοπλες δυνάμεις αναχαιτίζουν εχθρικά εναέρια μέσα, εντός του κουβεϊτιανού εναέριου χώρου» ανέφερε ανακοίνωση του γενικού επιτελείου, καλώντας τους κατοίκους «να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας που εκδίδουν οι Αρχές».

Φρουροί της Επανάστασης: Απειλή για μπλόκο στις εξαγωγές πετρελαίου όσο συνεχίζονται τα αμερικανικά πλήγματα

Μήνυμα κλιμάκωσης έστειλαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), προειδοποιώντας ότι δεν θα επιτρέπεται η εξαγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή όσο συνεχίζεται η «αμερικανική επιθετικότητα».

Οι IRGC ανέφεραν ότι τα σημερινά πλήγματα στην αεροπορική βάση Αλί αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης τόνισαν ότι «όσο συνεχίζονται τα εγκλήματα της Αμερικής στην περιοχή, ούτε μία σταγόνα πετρελαίου ή φυσικού αερίου δεν θα εξαχθεί από τη Μέση Ανατολή».

Παράλληλα, υποστήριξαν πως οι αμερικανικές επιχειρήσεις δεν θα οδηγήσουν σε διαφορετικό αποτέλεσμα, πέρα από την καθυστέρηση της επαναλειτουργίας του Στενού του Ορμούζ.

Τα ήξεις, αφήξεις Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος απέσυρε την πρότασή του να χρεωθεί τέλος 20% στα φορτία των πλοίων που περνούν τα Στενά του Ορμούζ, λίγες ώρες αφότου την είχε διατυπώσει.

«Έτσι, το έθεσα χθες. Το θεώρησα καλό. Με κάλεσαν διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές χώρες, βασιλιάδες και εμίρηδες και όλοι οι άνθρωποι που όλοι γνωρίζουμε και όλοι αγαπάμε… Και είπαν, θα θέλαμε να το κάνουμε με διαφορετικό τρόπο. Θα θέλαμε να επενδύσουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες με δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια».

Τα κράτη του Κόλπου, των οποίων η κύρια πρόσβαση στην ανοιχτή θάλασσα για τις ζωτικές ενεργειακές εξαγωγές τους βρίσκεται μέσω των Στενών του Ορμούζ, ανησυχούν ιδιαίτερα για τα τέλη.

Πρόσθεσε ότι «δεν νομίζω ότι κάποιος θα έπρεπε να μπορεί να χρεώνει τέλος για το Πορθμό». «Δεν μου αρέσει η έννοια του τέλους, αλλά ταυτόχρονα, δεν είναι δίκαιο να προστατεύουμε αυτό το στενό για ολόκληρο τον κόσμο», είπε.

«Δεν ήταν ποτέ δίκαιο για εμένα να φυλάμε το στενό ενώ ουσιαστικά δεν παίρνουμε τίποτα», σημείωσε ακόμη ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι τελικά πείστηκε ότι η επενδυτική πρόταση των χωρών του Κόλπου στις ΗΠΑ ήταν μια καλύτερη ιδέα. «Αυτό με ικανοποίησε πολύ. Νομίζω ότι είναι στην πραγματικότητα πολύ καλύτερο».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στο Truth Social, έκανε πίσω στην πρόταση που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων τη Δευτέρα και πρότεινε την αντικατάσταση του τέλους με «ελεύθερες εμπορικές» και επενδυτικές συμφωνίες που θα συνάψουν διάφορα κράτη του Κόλπου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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