Τραγωδία στις Βρυξέλλες: Έξι εργάτες νεκροί από πυρκαγιά σε κτιριακό συγκρότημα – Παγιδεύτηκαν σε ασανσέρ, πώς εξαπλώθηκε η φωτιά

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Έξι εργάτες έχασαν σήμερα τη ζωή τους στις Βρυξέλλες, εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κτιριακό συγκρότημα όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνισης, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των βελγικών αρχών.

Οι εργάτες εγκλωβίστηκαν σε ασανσέρ την ώρα που η φωτιά εξαπλωνόταν μέσω του φρεατίου του ανελκυστήρα στο συγκρότημα Oxy, το οποίο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της βελγικής πρωτεύουσας.

🚒🔥 TERRIBLE INCENDIE PLACE DE BROUCKÈRE



Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. Tout mon soutien aux équipes de secours toujours mobilisées et à celles et ceux qui attendent des nouvelles des personnes encore portées disparues. 🕊️ pic.twitter.com/YnKGmkYQSE — Geoffroy Coomans de Brachène 🇧🇪🇪🇺🇺🇦 (@GeoffroyCoomans) July 14, 2026

«Έχουν βρεθεί έξι πτώματα», δήλωσε το απόγευμα εκπρόσωπος του δημάρχου στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). «Οι έρευνες στο κτίριο συνεχίζονται, αλλά φαίνεται πως μάλλον δεν υπάρχουν άλλα θύματα», συμπλήρωσε.

«Θα ελέγξουμε τον δεύτερο ανελκυστήρα, ελπίζουμε να μη βρεθεί κανένας εκεί», δήλωσε η Βαλεντίνα Μαρόκι, εκπρόσωπος της Επιθεώρησης Εργασίας.

Several Dead After Fire at Brussels Construction Site,as Search Continues for Missing Workers(Belgium) 1407026 / Meerdere doden na brand op bouwplaats in Brussel, zoektocht naar vermiste werknemers gaat door (België). pic.twitter.com/gVqbki9I1R July 14, 2026

Οι πυροσβέστες κλήθηκαν λίγο πριν από τις 8 το πρωί για πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπό ανακαίνιση κτιριακό συγκρότημα, όπου απασχολούνταν περίπου 200 εργαζόμενοι. Η φωτιά, της οποίας τα αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα, εξαπλώθηκε μέσω φρεατίου ανελκυστήρα. Ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών για την απομάκρυνση των εργαζομένων και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Στην περιοχή μετέβησαν ο βασιλιάς Φίλιππος και ο πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βίβερ, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία των επιχειρήσεων. Συγκλονισμένος από την τραγωδία δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν. «Οι σκέψεις μου είναι στα θύματα και στους οικείους τους», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ευχαριστώντας θερμά τους πυροσβέστες και όσους συμμετείχαν στην τεράστια επιχείρηση.

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