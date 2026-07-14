Ιταλία: Απορρίφθηκε η τροπολογία του κόμματος της Μελόνι για τον εκλογικό νόμο – Η αντιπολίτευση ζητά εκλογές

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με διαφορά μόνο μιας ψήφου (188 κατά και 187 υπέρ) η ιταλική βουλή απέρριψε απόψε τροπολογία του κόμματος της Μελόνι, η οποία προέβλεπε την δυνατότητα να «σταυρώνουν» οι πολίτες μέχρι και τρεις υποψήφιους στα εκλογικά ψηφοδέλτια. Η τροπολογία είχε κατατεθεί στα πλαίσια των διαδικασιών για την έγκριση του νέου εκλογικού νόμου που προωθεί η ιταλική συντηρητική συμμαχία.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ζήτησαν την παραίτηση της κυβέρνησης και τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών. Στελέχη του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, των Πέντε Αστέρων, της Ιταλικής Αριστεράς και Οικολόγων και της Ζωντανής Ιταλίας οργάνωσαν καθιστική διαμαρτυρία μπροστά στη Βουλή, με αίτημα η Μελόνι να συναντήσει άμεσα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα και να υποβάλει παραίτηση. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, πάνω από τριάντα βουλευτές της συμπολίτευσης δεν στήριξαν την τροπολογία για τους σταυρούς προτίμησης, την οποία είχε καταθέσει το κόμμα της Ιταλίδας πρωθυπουργού.

«Έφτασε η στιγμή να πάτε σπίτι σας και να δοθεί στην χώρα μια κυβέρνηση η οποία να είναι σε θέση να λύσει τα προβλήματα των Ιταλών. Αποδεχθείτε την αποτυχία σας και γυρίστε σπίτι σας», δήλωσε η γραμματέας των «Δημοκρατικών», Έλι Σλάιν. «Η Μελόνι θέλησε να πάει σε πολιτική αναμέτρηση, σας ζήτησε να αναλάβετε ο καθένας την ευθύνη σας. Το κάνατε και καταψηφίσατε την πρωθυπουργό σας. Τώρα πάμε σε εκλογές», πρόσθεσε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος των Πέντε Αστέρων, Τζουζέπε Κόντε.

Εκλογές ακόμη και μέσα στο φθινόπωρο

Πριν από λίγο, σε ανάρτησή της στο διαδίκτυο, η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης υπογράμμισε: «Η τροπολογία απορρίφθηκε με διαφορά μίας μόνο ψήφου, αλλά κάναμε καλά που το προσπαθήσαμε. Επιχειρήσαμε να επανεισάγουμε τους σταυρούς προτίμησης, έπειτα από πάνω από 30 χρόνια ψηφοδελτίων, στα οποία μπορείς να επιλέξεις μόνον το κόμμα. Ζητήσαμε η σημερινή ψηφοφορία να είναι φανερή, ώστε ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη της ψήφου του, αλλά η αντιπολίτευση θέλησε να είναι μυστική. Από την κυβερνητική πλειοψηφία έλειψαν αρκετές ψήφοι και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται πολιτική εμβάθυνση. Υ.Γ. η σκηνή της αντιπολίτευσης η οποία πανηγυρίζει σαν να κέρδισε Μουντιάλ, επειδή στέρησε από τους πολίτες τη δυνατότητα να διαλέγουν τους εκπροσώπους τους στο κοινοβούλιο, τα λέει όλα».

Σύμφωνα με αναλυτές, η αρνητική αυτή εξέλιξη για την κυβερνητική συμμαχία που συνθέτουν τα Αδέλφια της Ιταλίας, η Φόρτσα Ιτάλια και η Λέγκα, θα μπορούσε να επισπεύσει την διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών, ακόμη και μέσα στο φθινόπωρο. Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι η νομοθετική περίοδος που βρίσκεται σε εξέλιξη, κανονικά θα πρέπει να λήξει τον Οκτώβριο του 2027.

Διαβάστε επίσης:

Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 4.734 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό

Νέα νύχτα έντασης στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν ξανά το Ιράν – Θα ασκήσουμε την κυριαρχία μας στο Ορμούζ με όποιο κόστος, λέει η Τεχεράνη

Τραγωδία στις Βρυξέλλες: Έξι εργάτες νεκροί από πυρκαγιά σε κτιριακό συγκρότημα – Παγιδεύτηκαν σε ασανσέρ, πώς εξαπλώθηκε η φωτιά











