Μουντιάλ 2026: Γαλλία – Ισπανία 0-1 – Live η μονομαχία στο Ντάλας για μια θέση στον τελικό

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Ο πρώτος μεγάλος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 είναι γεγονός. Στο Dallas Stadium του Άρλινγκτον στο Τέξας, η Γαλλία και η Ισπανία συγκρούονται με φόντο μία θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Πρόκειται για δύο από τις πιο ποιοτικές ομάδες της διοργάνωσης, που συνδυάζουν ταλέντο, εμπειρία και διαφορετικές ποδοσφαιρικές φιλοσοφίες, προμηνύοντας έναν αγώνα υψηλού επιπέδου.

Live η εξέλιξη του σκορ:

Γκολ η Ισπανία στο 22′. Ο Ογιαρθάμπαλ νικά τον Μενιάν και 1-0

20′ Πέναλτι για την Ισπανία. Ο Ντιν κλότσησε τον Γιαμάλ εντός περιοχής.

1′ Σέντρα στο ματς

Οι ενδεκάδες

Γαλλία (Ντεσάν): Μενιάν, Κουντέ, Ντίνιε, Σαλιμπά, Ουπαμεκανό, Τσουαμενί, Ραμπιό, Ντεμπελέ, Ολίσε, Μπαρκολά, Εμπαπέ.

Ισπανία (Ντε Λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Κουκουρέγια, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Φαμπιάν Ρουίθ, Όλμο, Ρόδρι, Μπαένα, Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ.

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