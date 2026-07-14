search
ΤΡΙΤΗ 14.07.2026 22:43
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.07.2026 22:00

Μουντιάλ 2026: Γαλλία – Ισπανία 0-1 – Live η μονομαχία στο Ντάλας για μια θέση στον τελικό

14.07.2026 22:00
empape-france-spain-78234

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο πρώτος μεγάλος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 είναι γεγονός. Στο Dallas Stadium του Άρλινγκτον στο Τέξας, η Γαλλία και η Ισπανία συγκρούονται με φόντο μία θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Πρόκειται για δύο από τις πιο ποιοτικές ομάδες της διοργάνωσης, που συνδυάζουν ταλέντο, εμπειρία και διαφορετικές ποδοσφαιρικές φιλοσοφίες, προμηνύοντας έναν αγώνα υψηλού επιπέδου.

Live η εξέλιξη του σκορ:

Γκολ η Ισπανία στο 22′. Ο Ογιαρθάμπαλ νικά τον Μενιάν και 1-0

20′ Πέναλτι για την Ισπανία. Ο Ντιν κλότσησε τον Γιαμάλ εντός περιοχής.

1′ Σέντρα στο ματς

Οι ενδεκάδες

Γαλλία (Ντεσάν):  Μενιάν, Κουντέ, Ντίνιε, Σαλιμπά, Ουπαμεκανό, Τσουαμενί, Ραμπιό, Ντεμπελέ, Ολίσε, Μπαρκολά, Εμπαπέ.  

Ισπανία (Ντε Λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Κουκουρέγια, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Φαμπιάν Ρουίθ, Όλμο, Ρόδρι, Μπαένα, Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ. 

Διαβάστε επίσης:

Ο Παναθηναϊκός «έδεσε» τον Χουάντσο ως το 2030

Ανακλήθηκε η ειδική αθλητική αναγνώριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας μετά το οικονομικό σκάνδαλο

Ο Μαρινάκης απορρίπτει την πρόταση της ΕΠΟ, καταγγέλλει πολιτικές πιέσεις και παρέμβαση Σαββίδη για να εκλεγεί ο Αλαφούζος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tehran_fires_new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα νύχτα έντασης στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν ξανά το Ιράν – Θα ασκήσουμε την κυριαρχία μας στο Ορμούζ με όποιο κόστος, λέει η Τεχεράνη

world-cup
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το Μουντιάλ ρίχνει αυλαία με all star cast: Σακίρα, Μαντόνα, Μπίμπερ και Τομ Κρουζ στη σκηνή 

empape-france-spain-78234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Γαλλία – Ισπανία 0-1 – Live η μονομαχία στο Ντάλας για μια θέση στον τελικό

galiki presveia ekdilosi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Εκδήλωση της γαλλικής πρεσβείας για την Ημέρα της Βαστίλης: «Η ελληνογαλλική σχέση αποτελεί συμμαχία για το μέλλον»

LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Επανομή: Αγνοείται 69χρονος μετά από ανατροπή σκάφους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giatros
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί οι Έλληνες γιατροί φεύγουν από το Αιγαίο ενώ με τα χρήματα των επιδομάτων θα τους έχτιζαν... σπίτια μόνιμης παραμονής

lagokefaloi_1007_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άλυτο πρόβλημα οι λαγοκέφαλοι - Γιατί δεν αποδίδει η... επικήρυξή τους

ERT NEW
MEDIA

Η ΕΡΤ ψάχνει παρουσιαστές ειδήσεων, δίνει 130.000 ευρώ - Στον αέρα δυο διαγωνισμοί, ο ένας για το κεντρικό δελτίο

7030923
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Πειραιά: Νεκροί 28χρονος και 27χρονη σε αμάξι, σε γκαράζ - Για αναθυμιάσεις από κινητήρα και κλιματισμό μιλάει ο ιατροδικαστής

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «πακέτο της ΔΕΘ» για τις συντάξεις: Οι 4 παρεμβάσεις που κλειδώνουν για 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.07.2026 22:43
tehran_fires_new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα νύχτα έντασης στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν ξανά το Ιράν – Θα ασκήσουμε την κυριαρχία μας στο Ορμούζ με όποιο κόστος, λέει η Τεχεράνη

world-cup
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το Μουντιάλ ρίχνει αυλαία με all star cast: Σακίρα, Μαντόνα, Μπίμπερ και Τομ Κρουζ στη σκηνή 

empape-france-spain-78234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Γαλλία – Ισπανία 0-1 – Live η μονομαχία στο Ντάλας για μια θέση στον τελικό

1 / 3