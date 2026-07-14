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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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14.07.2026 20:12

Ο Παναθηναϊκός «έδεσε» τον Χουάντσο ως το 2030 

14.07.2026 20:12
huancho

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Για πάντα Πράσινος θα παραμείνει ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο Ισπανός πάουερ φόργουορντ υπέγραψε με τον Παναθηναϊκό έως το 2030. 

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ υπέγραψε με το Τριφύλλι το 2023 και έχει αναδειχθεί σε έναν από τους αγαπημένους της κερκίδας.

Μετράει 115 συμμετοχές με τον Παναθηναϊκό στην EuroLeague με μέσο όρο 7.7 πόντους και 5.9 ριμπάουντ.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε προαναγγείλει με βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την επέκταση του συμβολαίου του Ερνανγκόμεθ. «Θα αφήσουμε λέει τον Χουάντσο να φύγει. Ποιος θα αφήσει ρε τον Χουάντσο να φύγει; Ρε Φρι τι λένε εδώ; Τι νομίζουν; Πόσα χρόνια λες να του κάνουμε πρόταση αύριο; Εγώ λέω να γράψω σε ένα χαρτί “Θέλουμε να παίζεις για όσο θες. Και να βάλουμε την υπογραφή μας. Και άστον εκεί να συμπληρώσει τα υπόλοιπα».

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