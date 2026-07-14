Έρλινγκ Χάαλαντ: Επέστρεψε στη Νορβηγία με ένα βαλσαμωμένο ρακούν και έγινε (πάλι) viral

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Η μάχη του Χάαλαντ στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 μπορεί να τελείωσε στα προημιτελικά, αλλά ο Νορβηγός επιθετικός συνέχισε να κυριαρχεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολύ μετά το τελικό σφύριγμα.

Ο σταρ της Μάντσεστερ Σίτι έγινε μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του τουρνουά εκτός γηπέδου, με τις αφιλτράριστες αναρτήσεις του στο Snapchat, την ιδιόμορφη αίσθηση του χιούμορ και τις αναζωογονητικά ειλικρινείς συνεντεύξεις του, μετατρέποντάς τον σε αγαπημένο του διαδικτύου. Ενώ η ιστορική πορεία της Νορβηγίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο κέρδισε θαυμασμό εντός γηπέδου, οι καθημερινές, σαν meme, ενημερώσεις του Χάαλαντ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον έκαναν εξίσου διασκεδαστικό και εκτός γηπέδου.

Και ακριβώς όταν φαινόταν ότι η ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου είχε φτάσει στο τέλος της, ο Χάαλαντ χάρισε άλλη μια viral στιγμή.

Καθώς το αεροπλάνο της ομάδας της Νορβηγίας προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο Γκαρντερμόεν του Όσλο τη Δευτέρα, ο 24χρονος ανέβηκε στο κόκκινο χαλί κρατώντας ένα ασυνήθιστο σουβενίρ – ένα ταριχευμένο ρακούν αξίας 750 δολαρίων που κρατούσε ένα μπουκάλι ουίσκι, κρυμμένο κάτω από τη μία μασχάλη.

Ο Χάαλαντ κοινοποίησε αργότερα φωτογραφίες από την άφιξή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη λεζάντα: «Με ακολούθησε σπίτι».

Η ασυνήθιστη αγορά χρονολογείται από την παραμονή της Νορβηγίας στο Τέξας κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις αρχές αυτού του μήνα.

Κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος του τουρνουά, ο Χάαλαντ επισκέφθηκε το Wild Bill’s Western Store στο Ντάλας, όπου βυθίστηκε στην κλασική αμερικανική κουλτούρα των καουμπόηδων. Μαζί με ένα μαύρο καουμπόικο καπέλο, δερμάτινες μπότες και ένα μπλουζάκι, ο επιθετικός εντυπωσιάστηκε από τη συλλογή του καταστήματος με τις ιδιόμορφες εκθέσεις ταρίχευσης.

Haaland bought stuffed Whiskey Racoon and two stuffed squirrels from Wild Bill’s Western Store. Posted a story about them “Geezahs” on Snapchat start of July. https://t.co/Mwvvdmrl2a pic.twitter.com/3IRRbF39ke July 14, 2026

Τελικά αγόρασε το πλέον viral «Whisky Raccoon», ένα ρακούν που κρατούσε ένα μπουκάλι ουίσκι, αξίας 750 δολαρίων ΗΠΑ, που φέρεται να έχει γίνει viral.

Η αγορά του Χάαλαντ σύντομα είχε ένα απροσδόκητο αποτέλεσμα. Αφού το κατάστημα κοινοποίησε φωτογραφίες του Νορβηγού επιθετικού και του ασυνήθιστου σουβενίρ του στην ιστοσελίδα του, το «Whisky Raccoon» εξαντλήθηκε online μέσα σε λίγες μέρες, με τους οπαδούς σε όλο τον κόσμο να θέλουν να αποκτήσουν το ίδιο ιδιόρρυθμο ενθύμιο.

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