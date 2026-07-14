Αγρίνιο: Νεκρός 74χρονος μετά από πτώση από τη στέγη του σπιτιού του

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Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 74χρονος στο Αγρίνιο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από τη στέγη του σπιτιού του, όπου πραγματοποιούσε οικοδομικές εργασίες.

Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 14/7, στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο ηλικιωμένος φαίνεται πως έχασε την ισορροπία του κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό και να υποστεί βαρύτατα τραύματα.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, καθώς έφερε πολύ σοβαρό κάταγμα.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τη διασωλήνωσή του, ο 74χρονος κατέληξε περίπου μία ώρα αργότερα, αφού υπέστη ανακοπή.

Σημειώνεται ότι ο άτυχος άνδρας διέμενε στην Αθήνα, ωστόσο το τελευταίο χρονικό διάστημα βρισκόταν στο Αγρίνιο.

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