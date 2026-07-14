Επίθεση σε συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ στα Ζωνιανά – Έσπασαν το υπηρεσιακό όχημα και άρπαξαν εξοπλισμό

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Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Δευτέρας, 13/7, στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου Κρήτης, όταν συνεργείο εργολάβου του ΔΕΔΔΗΕ που πραγματοποιούσε εργασίες αναβάθμισης μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος βρέθηκε αντιμέτωπο με ομάδα κατοίκων, οι οποίοι το ανάγκασαν να αποχωρήσει από την περιοχή.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν σοβαρές φθορές στο υπηρεσιακό όχημα, καθώς έσπασαν τα πίσω και πλαϊνά τζάμια του, ενώ αφαιρέθηκε το υπηρεσιακό tablet μαζί με τον παλιό μετρητή που είχε ήδη αντικατασταθεί.

Όπως μεταδίδει το patris.gr, στο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν και κηλίδες αίματος, οι οποίες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν ανήκουν στους εργαζόμενους, αλλά σε έναν από τους δράστες.

«Δεν έπαιρναν από λόγια»

Ένας από τους τεχνικούς που βρέθηκαν στο σημείο περιέγραψε στην ΕΡΤ Χανίων όσα συνέβησαν.

«Ήμασταν δύο άτομα, δεν είχαμε εικόνα τι θα συνέβαινε. Ήταν κατά τις 10 το πρωί μέσα στο χωριό, μας την έπεσαν τρία-τέσσερα αγροτικά περίπου 7-8 άτομα. Ο ένας κρατούσε μία κατσούνα, μας πήραν το tablet το υπηρεσιακό, μαζί και τον παλιό μετρητή, ότι είχα αλλάξει τον παλιό μετρητή και είχα βάλει τον καινούργιο. Μας έλεγαν σηκωθείτε φύγετε από δω, μπήκαμε στο αμάξι να φύγουμε, μας σπάσανε τα τζάμια, ο ένας από αυτούς μάλλον κόπηκε γιατί το αυτοκίνητο είχε αίματα εξωτερικά, δεν ήταν δικά μας τα αίματα.

Το θέμα από πλευράς μας θεωρείται λήξαν. Τον συνάδελφό μου, όπως χτύπησε ο άλλος με την κατσούνα πάνω στο tablet, τον χτύπησε κατά λάθος στο χέρι. Θεωρώ ότι δεν τον έκανε εσκεμμένα, δεν ήθελε να τον χτυπήσει, ήθελε να χτυπήσει το tablet για να το πάρει. Ήταν μια ομάδα 7-8-10 ατόμων από 25-35 χρόνων.

Η αλήθεια είναι ότι δεν έπαιρναν από λόγια, δεν μπορούσες να συνεννοηθείς μαζί τους και μας έλεγαν συνέχεια να φύγουμε, όπως και κάναμε. Δεν άκουγαν, δεν καταλάβαιναν τι τους λέγαμε. Δεν επικοινωνήσαμε με την αστυνομία, ενημερώσαμε την εταιρία μας. Εμείς δεν είχαμε καμία σχέση με τις διακοπές ρεύματος που είχαν προγραμματίσει. Απ’ ό,τι καταλάβαμε, είχαν θυμώσει για τις διακοπές ρεύματος οπότε μας βρήκαν μόνους μας, απροστάτευτους χωρίς αστυνομία και τα έβαλαν μαζί μας».

Η ανακοίνωση των τεχνικών του Ρεθύμνου

Με ανακοίνωσή της, η Ένωση Τεχνικών Ρεθύμνου καταδικάζει απερίφραστα το περιστατικό που σημειώθηκε κατά την εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο της εγκατάστασης ψηφιακών μετρητών από συνεργείο εργολάβου του ΔΕΔΔΗΕ.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, εργαζόμενοι του συνεργείου δέχθηκαν απειλές και εκφοβισμό, ενώ προκλήθηκαν φθορές στα οχήματα του εργολάβου. Τέτοιες ενέργειες είναι απολύτως απαράδεκτες και δεν έχουν θέση σε μια ευνομούμενη κοινωνία. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους συναδέλφους του εργολάβου του ΔΕΔΔΗΕ και σε όλους τους εργαζόμενους που καθημερινά επιτελούν το έργο τους με ευθύνη και επαγγελματισμό. Καλούμε τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ και τις αρμόδιες αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία όλων των εργαζομένων και την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών τους. Η προστασία της ζωής, της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτη».

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