Υπόθεση Marfin: Συναινεί η 46χρονη με την έκδοσή της στην Ελλάδα – Αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή οι δύο συλληφθέντες

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Τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην Ελλάδα, έδωσε στις βρετανικές αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φονικού εμπρησμού της Marfin το 2010.

Η γυναίκα παρουσιάστηκε την Τρίτη στο Δικαστήριο του Γουέστμινστερ μετά τη σύλληψή της στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου.

Όπως τόνισε ο Βρετανός δικαστής το αίτημα των ελληνικών Αρχών θα υλοποιηθεί εντός 10 ημερών εκτός αν καθυστερήσουν οι διαδικασίες από την ελληνική πλευρά. Ως τότε η 46χρονη θα βρίσκεται υπό κράτηση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τελευταία τουλάχιστον 7 χρόνια ζει μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Φέρεται να διέμενε για κάποιο διάστημα στην περιοχή του Μπράιτον, ενώ η πιο πρόσφατη δηλωμένη διεύθυνσή της βρίσκεται στο Λονδίνο. Παράλληλα, εργαζόταν – ή εξακολουθεί να εργάζεται – στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ, ενώ δραστηριοποιείται και στον χώρο της φωτογραφίας.

Την ίδια ώρα, το κατώφλι της Ευελπίδων για να απολογηθούν πέρασαν το πρωί της Τρίτης οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση.

Ο πρώτος έχει ολοκληρώσει την απολογία του ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας και ο δεύτερος δίνει ακόμα εξηγήσεις στις δικαστικές Αρχές. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, και οι δύο κατηγορούμενοι για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή αρνούνται τα όσα τους αποδίδονται για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους τους, ισχυρίζονται πως το βασικό αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας στηρίζεται σε ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό email, καθώς και σε εκθέσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας, οι οποίες δεν καταλήγουν, όπως λένε, σε ασφαλή αναγνώριση των προσώπων που καταγράφονται στις φωτογραφίες, και τα βίντεο της επίθεσης.

Αμφισβητούν το ανώνυμο ηλεκτρονικό email, το οποίο αποτέλεσε και το έναυσμα των ερευνών και ισχυρίζονται πως πρόκειται για μια ανώνυμη πληροφορία που δεν μπορεί να ελεγχθεί, ούτε η προέλευσή της, αλλά ούτε και η αξιοπιστία της.

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