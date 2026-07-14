Όταν η απαξίωση των εργαζομένων βαφτίζεται πολυτέλεια: Σερβιτόρος βούτηξε στη θάλασσα για να γεμίσει ποτήρια θαμώνων

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Κάποιοι μπέρδεψαν τη high end φιλοξενία με τον εξευτελισμό των εργαζομένων. Δεν εξηγούνται αλλιώς οι εικόνες που έρχονται από την Πάρο.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες στο Tik Tok φαίνεται σερβιτόρος να έχει βουτήξει στη θάλασσα για να σερβίρει παρέα.

Κρατάει ένα μεγάλο μπουκάλι κρασί, το χύνει με προσοχή στα ποτήρια τους και εκείνοι τον ακουμπούν στον ώμο συγκαταβατικά.

Πάντως είναι ενθαρρυντικό είναι ότι τα σχόλια κάτω από το βίντεο είναι ως επί το πλείστον αρνητικά.

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