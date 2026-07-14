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14.07.2026 16:26

Marfin: Αμφισβητούν το ανώνυμο ηλεκτρονικό email και αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή τους οι δύο συλληφθέντες

14.07.2026 16:26
marfin apologia 42xronoi – new

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Το κατώφλι της Ευελπίδων για να απολογηθούν πέρασαν το πρωί της Τρίτης οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin.

Ο πρώτος έχει ολοκληρώσει την απολογία του ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας και ο δεύτερος δίνει ακόμα εξηγήσεις στις δικαστικές Αρχές. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, και οι δύο κατηγορούμενοι για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή αρνούνται τα όσα τους αποδίδονται για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους τους, ισχυρίζονται πως το βασικό αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας στηρίζεται σε ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό email, καθώς και σε εκθέσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας, οι οποίες δεν καταλήγουν, όπως λένε, σε ασφαλή αναγνώριση των προσώπων που καταγράφονται στις φωτογραφίες, και τα βίντεο της επίθεσης.

Αμφισβητούν το ανώνυμο ηλεκτρονικό email, το οποίο αποτέλεσε και το έναυσμα των ερευνών και ισχυρίζονται πως πρόκειται για μια ανώνυμη πληροφορία που δεν μπορεί να ελεγχθεί, ούτε η προέλευσή της, αλλά ούτε και η αξιοπιστία της.

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