Marfin: Αμφισβητούν το ανώνυμο ηλεκτρονικό email και αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή τους οι δύο συλληφθέντες

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το κατώφλι της Ευελπίδων για να απολογηθούν πέρασαν το πρωί της Τρίτης οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin.

Ο πρώτος έχει ολοκληρώσει την απολογία του ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας και ο δεύτερος δίνει ακόμα εξηγήσεις στις δικαστικές Αρχές. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, και οι δύο κατηγορούμενοι για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή αρνούνται τα όσα τους αποδίδονται για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους τους, ισχυρίζονται πως το βασικό αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας στηρίζεται σε ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό email, καθώς και σε εκθέσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας, οι οποίες δεν καταλήγουν, όπως λένε, σε ασφαλή αναγνώριση των προσώπων που καταγράφονται στις φωτογραφίες, και τα βίντεο της επίθεσης.

Αμφισβητούν το ανώνυμο ηλεκτρονικό email, το οποίο αποτέλεσε και το έναυσμα των ερευνών και ισχυρίζονται πως πρόκειται για μια ανώνυμη πληροφορία που δεν μπορεί να ελεγχθεί, ούτε η προέλευσή της, αλλά ούτε και η αξιοπιστία της.

Διαβάστε επίσης:

Ε.Σ.Α.μεΑ για δήμαρχο Άργους: Χυδαίο victim blaming η μετακύλιση των ευθυνών από τα όπλα των αστυνομικών στη μητέρα του Θοδωρή

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη και νησιά του Αιγαίου

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι για τη φονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα











